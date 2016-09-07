Росгвардии разрешили ездить с «мигалками»

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому войска Росгвардии имеют право пользоваться спецсигналами на своих автомобилях с соответствующей специальной окраской. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
Также новый документ предоставляет недавно созданным войскам Росгвардии право оборудовать спецсигналами 35 автомобилей «при отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности транспортных средств», а для МВД этот показатель несколько сокращен — со 100 до 98.
До этого указа таким правом обладали машины пожарной охраны, полиции, скорой помощи, военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб, военной полиции, следственных органов СК РФ. Кроме того, этим правом пользовались транспортные средства ФСКН, однако в связи с ликвидацией этой службы ее название было исключено из перечня этим же указом.
Пакет законов о войсках Национальной гвардии президент России Владимир Путин подписал 3 июля. Сотрудники нового федерального органа будут заниматься борьбой с терроризмом и организованной преступностью, обеспечивать режимы чрезвычайного положения и контртеррористической операции, а также охранять спецгрузы и важные государственные объекты.
Ранее главнокомандующий войсками Национальной гвардии РФ Виктор Золотов сообщал, что формирование новой силовой структуры будет проходить в три этапа и закончится в 2018 году.
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