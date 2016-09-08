Россия может принять «Евровидение»-2017 вместо Украины

Украина может не успеть подготовиться к организации «Евровидения» в 2017 году. До сих пор неизвестно, какой из украинских городов примет международный конкурс, а также за счет каких средств будет построена вся необходимая инфраструктура. В случае если киевские власти не объявят о своем решении в ближайшую неделю, Европейский вещательный союз (ЕВС) — крупнейшее мировое объединение национальных вещательных организаций, организатор международных конкурсов «Евровидение», «Детское Евровидение» и «Танцевальное Евровидение» — может передать право принимать мероприятие другой стране. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ЕВС.

— Украина выиграла конкурс в 2016 году, что означает, что они выиграли и право принимать его в своей стране. Статус победителя отнять у них никто не может. Вместе с тем что касается сроков, то решение должно было быть принято намного раньше. Мы внимательно следим за тем, как три города упорно борются за право принимать конкурс, однако не знаем, когда будет объявлено официально об итоговом решении. Крайний срок — не позднее начала октября, — добавили в пресс-службе.

Второе место на «Евровидении»-2016 заняла Австралия, принимавшая участие в конкурсе во второй раз. По договоренностям с ЕВС, ввиду ее географического положения, Австралия номинально становится соорганизатором мероприятия, однако сам конкурс должен пройти в европейском регионе. Согласно правилам, вторым соорганизатором «Евровидения» в 2017 году может стать Россия — как страна, занявшая на конкурсе третье место.

Примечательно, что украинские власти до сих пор не могут согласовать место проведения мероприятия — из-за этого еще не началась и подготовка к конкурсу. Объявление победителя официальный Киев откладывал уже несколько раз. Так, 25 августа пресс-служба правительства просто отменила пресс-конференцию, на которой должен был быть объявлен город, который будет принимать «Евровидение». Ранее конкурсная комиссия также переносила сроки объявления победителя, объясняя это трудностями финансового характера. Истинные причины остаются неизвестными, но многие объясняют это политической борьбой внутри страны.

Как рассказал «Известиям» генеральный директор НТКУ (Национальная телекомпания Украины — основной вещатель, имеющий право транслировать «Евровидение», «Детское Евровидение» и «Танцевальное Евровидение» на Украине) Зураб Аласания, причины переноса срока объявления города пока остаются неясными.

— Пока критичных сроков нет, но ЕВС уже говорит, что нам пора принимать решение. Наибольшее беспокойство вызывает то, успеют ли подготовить всю инфраструктуру к маю следующего года. У меня сейчас уже возникают мысли, что здесь замешана политика. Никто не понимает, почему откладывается решение этого вопроса, — сказал Аласания.

Руководитель НТКУ также рассказал «Известиям», что на сегодняшний день претендентов на право принимать конкурс осталось уже два — это Киев и Одесса.

— Последним отпал Днепр (бывший Днепропетровск. — «Известия») в связи с тем, что в городе нет достаточного количества сертифицированных гостиниц, а спортивный комплекс «Метеор» (предполагаемое место проведения «Евровидения». — «Известия») требует слишком больших вложений, поскольку уже устарел. Еще один недостаток — маленький аэропорт, который, скорее всего, не сможет принять порядка 22–25 тыс. человек. И еще одна проблема — невозможность организации досуга между полуфиналами «Евровидения», ведь там, к сожалению, делать нечего — это промышленный город. Официального решения нет, но фактически остались Одесса и Киев, — подчеркнул гендиректор НТКУ.

При этом, продолжил Зураб Аласания, и эти два города также имеют свои проблемы. В частности, стадион «Черноморец» в Одессе — открытая зона, а согласно требованиям ЕВС, помещение должно быть закрытым. В аэропорте города не достроен терминал и взлетно-посадочная полоса, но главную озабоченность вызывает обеспечение безопасности.

— Это ведь май следующего года. Вы понимаете, о чем речь? — задался вопросом Аласания, явно намекая на возможные провокации из-за трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года (пожар в Доме профсоюзов, в результате которого погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения. Расследование продолжается до сих пор. — «Известия»).

Что касается Киева как наиболее вероятного организатора конкурса, то здесь также возникает проблема с местом проведения. НСК «Олимпийский» не подходит для этих целей из-за открытой зоны, а для возведения крыши, по признанию Аласании, требуется слишком много средств. Пока наиболее вероятным местом проведения «Евровидения» называют Международный выставочный центр, однако он также требует серьезных бюджетных вливаний.

Помимо невозможности согласовать организационные вопросы, Киев также сталкивается и с проблемой финансирования конкурса. Известно, что основную часть расходов на проведение «Евровидения» примут на себя госбюджет Украины и бюджет города, который будет принимать конкурс. Средства ЕВС и спонсорские поступления поступят на счет правительства страны уже после проведения конкурса — в июле 2017 года.

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