Ялта и Симферополь станут городами-побратимами с Вероной и Падуей

Итальянская делегация, состоящая из парламентариев и итальянских бизнесменов, в октябре 2016 года в ходе визита в Крым планирует заключить ряд политических и экономических соглашений. Также в повестке значится обсуждение соглашения об установлении породненных отношений между городами Ялтой и Вероной, а также Симферополем и Падуей.



Кроме этого, российская и итальянская стороны обсудят возможность торговых отношений в обход антироссийских санкций. Об этом «Известиям» рассказал представитель делегации, член областного совета итальянского региона Венето Стефано Вальдегамбери.

— Мы организуем делегацию итальянских парламентариев из пяти регионов: Венето, Лобардия, Лигурия, Тоскана и Эмилия-Романо. Также участие в поездке примут итальянские бизнесмены. Помимо культурной составляющей нашего визита, в повестке значатся несколько серьезных политических и экономических контрактов и соглашений. В частности, на встрече будет согласовано соглашение об установлении породненных отношений между городами Ялтой и Вероной и Симферополем и Падуей, — рассказал Вальдегамбери. — Это соглашение необходимо для того, чтобы показать близость и солидарность между нашими народами. Итальянский регион Венето выступает против антироссийских санкций и за признание Крыма частью РФ. Подобный вопрос мы будем поднимать и в ЕС.

По словам парламентария, на прошедшей недавно встрече с представителями бизнеса Италии появилось понимание, что в ходе визита будет заключен ряд контрактов между компаниями двух стран.

В Крыму «Известиям» также подтвердили приезд итальянской делегации.

— В ходе визита планируется обсудить перспективы отмены антироссийских санкций, международное признание Крыма исторической частью России, совместные бизнес-инициативы и деловое партнерство в различных сферах, — рассказал «Известиям» глава Крыма Сергей Аксенов.



Как рассказал «Известиям» сопредседатель «Деловой России», сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров, после того как итальянская делегация побывала летом 2016 года на ЯМЭФ II, в Италии поняли необходимость снятия антироссийских санкций, а также перспективность заключения экономических соглашений с полуостровом.

— Цель визита итальянцев — провести переговоры с руководством республики и с предприятиями Крыма для того, чтобы заключить ряд контрактов. В политической плоскости итальянцы уже начали парад за независимость Крыма и отмену антироссийских санкций. После поездки они планируют продолжить эту кампанию более масштабно, — рассказал «Известиям» Андрей Назаров. — В рамках поездки они планируют подписать двусторонние соглашения, в частности по реализации крымских вин в Италии. У них уже есть продуманный механизм, как обходить ограничения. Итальянцы хотят продавать крымские вина под брендом своих производителей. Предварительные переговоры уже проведены. Крымские вина имеют свой утвердившийся статус, и если они будут представлены в Италии, то после этого они смогут выйти и на мировой рынок. Мы прогнозируем, что эта поездка принесет не только политический, но и экономический результат.

По словам Назарова, на встрече, состоявшейся в конце августа, были озвучены предложения итальянской стороны по заключению соглашения о городах-побратимах. Возражений они не вызвали, осталось лишь обсудить юридические тонкости. Также политик отметил, что это будет не последний визит европейских делегаций в Крым, организованный руководством полуострова и «Деловой Россией».

