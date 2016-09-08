Элла Памфилова попросила партии перестать жаловаться друг на друга

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на очередной встрече с представителями политических сил, принимающих участие в выборах, призвала партии перестать использовать судебные разбирательства для устранения конкурентов. По ее словам, в Верховный суд уже поступило 115 дел, большинство из них — это жалобы кандидатов друг на друга.



— Большинство исков — хотела бы обратить внимание — были поданы кандидатами и избирательными объединениями друг на друга, — сообщила Элла Памфилова. — Я считаю, что это не лучший способ вести конкурентную борьбу. Сейчас у нас целый ряд таких жалоб с просьбой снять того, второго, третьего, четвертого. Я полагаю, что мы с моими коллегами постараемся никого не снять — доказывайте, пусть избиратель решает, как быть, — если это не касается каких-то очень уж серьезных нарушений.



Глава партии «Родина» Алексей Журавлев тут же предложил оппонентам подписать соглашение об отказе от судов друг с другом.



— Мы готовы не подавать в суды на партии, но иногда нам ничего другого не остается, — посетовал он.



Не дожидаясь окончания его выступления, из зала попытался удалиться лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Председатель ЦИК его окликнула и предложила, раз он так спешит, выступить следующим.

Сергей Миронов отметил, что только часть регионов не нарушает предвыборное законодательство, а остальные «не восприняли новшества ЦИК» и не хотят им следовать. Оттого, по его словам, в ряде субъектов крадут баннеры, вместо федеральных дебатов включают по ТВ выступления местных кандидатов.

Следующим к микрофону вышел лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Разоблачающим тоном припомнил некоторым оппонентам одновременное членство в различных партиях и перечислил множество жалоб ЛДПР на избирательную кампанию.

— А КОИБы наши где? Закупили же их давно. Вот и оно — их закрыли, чтобы не проиграла «Единая Россия», — гневался он.

— Зачем вы говорите ради красного словца? Это неправда! Жалоб мало, — возразила Элла Памфилова.

Поддержали ее и другие члены Центризбиркома, указавшие, что партия ЛДПР в ЦИК «на особом контроле», и всеми было замечено, что жалоб от нее поступило действительно немного.

— Чего же вы так возмущаетесь, Владимир Вольфович, вы же проходили во всей думские созывы и сейчас уверены, что у вас всё будет замечательно, — сказала в спину спешившему с заседания Жириновскому Памфилова.

Председатель «Коммунистов России» Максим Сурайкин поблагодарил ЦИК за отмену досрочного голосования.

— Но лазейка для фальсификаций еще осталась — голосование на дому. А методы борьбы должны быть жестче в отношении нарушителей. Пусть ФСО публичные аресты производит, если нарушения выявит. Надо к ним обратиться, — предложил решение проблемы Максим Сурайкин.



Лидер «Яблока» Эмилия Слабунова перечислила ряд нарушений и рассказала, что партия готовит в ЦИК обобщенную жалобу.



А в КПРФ предложили уйти от формализма при заполнении документов.

— А то запятую не там поставили — и сразу снятие кандидата. Хватит снимать по надуманным причинам, — высказался член КПРФ.



Элла Памфилова обещала изучить все жалобы партий. Она также обещала уделить более пристальное внимание массовому информированию граждан о предстоящих выборах.



— Пока это — слабое место данной избирательной кампании, — резюмировала она.

