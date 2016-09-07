Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Опубликовано видео с места обрушения пятиэтажки на юго-востоке Москвы

Частичное обрушение здания произошло на территории бывшего автомобильного завода АЗЛК

В Сети появилось видео обрушения пятиэтажного заброшенного здания, которое произошло на территории бывшего автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК) на Волгоградском проспекте в Москве.

Ранее в МЧС уточнили, что в пятиэтажном здании обрушилась шахта лифта. Площадь обрушения составила 18 кв. м.

В результате ЧП были серьезно повреждены пять автомобилей, которые были припаркованы неподалеку.

Написать комментарий
Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Опубликовано видео с места обрушения пятиэтажки на юго-востоке Москвы

Частичное обрушение здания произошло на территории бывшего автомобильного завода АЗЛК

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Игорь Воеводин

публицист

Все мнения

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Александр Шлычков

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке