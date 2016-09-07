Опубликовано видео с места обрушения пятиэтажки на юго-востоке Москвы

Частичное обрушение здания произошло на территории бывшего автомобильного завода АЗЛК
В Сети появилось видео обрушения пятиэтажного заброшенного здания, которое произошло на территории бывшего автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК) на Волгоградском проспекте в Москве.
Ранее в МЧС уточнили, что в пятиэтажном здании обрушилась шахта лифта. Площадь обрушения составила 18 кв. м.
В результате ЧП были серьезно повреждены пять автомобилей, которые были припаркованы неподалеку.
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