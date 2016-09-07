Опубликовано видео с места обрушения пятиэтажки на юго-востоке Москвы

В Сети появилось видео обрушения пятиэтажного заброшенного здания, которое произошло на территории бывшего автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК) на Волгоградском проспекте в Москве.

Ранее в МЧС уточнили, что в пятиэтажном здании обрушилась шахта лифта. Площадь обрушения составила 18 кв. м.



В результате ЧП были серьезно повреждены пять автомобилей, которые были припаркованы неподалеку.