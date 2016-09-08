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Четверг,
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Долгов по ЖКХ россияне боятся больше, чем коллекторов

Опасаясь лишиться жилья, граждане исправнее платят за коммуналку, чем по кредитам

Фото: АГН «Москва»

Количество должников по оплате ЖКХ в первом полугодии этого года немного снизилось. Если в первой половине 2015-го на исполнении у судебных приставов находилось 2,8 млн исполнительных производств по этим долгам, то в первом полугодии 2016-го — 2,7 млн, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов России. При этом число должников, погасивших в итоге свои долги, осталось неизменным — и в прошлом, и в этом году с января по июль приставы закрывали по 1 млн дел. Однако различаются суммы.

— Судебными приставами-исполнителями в первом полугодии 2016 года взыскано 9,1 млрд рублей задолженности по жилищно-коммунальным услугам, что на 1 млрд больше, чем в первом полугодии 2015 года, — сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом отдавать кредиты россияне не торопятся — в первой половине этого года на исполнении у приставов оказалось на 700 тыс. больше дел о просроченных долгах по кредитам по сравнению с первой половиной 2015-го, их количество выросло с 2,9 млн до 3,6 млн. Количество прекращенных дел за таким ростом не поспевает.

— За шесть месяцев 2016 года окончено и прекращено 722 тыс. исполнительных производств о взыскании с физических лиц в пользу кредитных организаций, в первом полугодии 2015 года — 578 тыс. производств данной категории, — сообщили в пресс-службе.

В нынешнем году гораздо больше граждан стали теми, кому должны, — число исполнительных производств, связанных с задолженностью по зарплате, выросло с 319 тыс. в первой половине прошлого года до 356 тыс. по итогам полугодия этого года.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики МИГСУ РАНХиГС, члена экспертного совета при правительстве РФ Любови Храпылиной, растущие задержки выплаты зарплаты напрямую влияют на ситуацию с кредитами.

— Еще в начале года были дискуссии о том, что работодатели поостерегутся и не будут втягивать себя в процесс задолженности, потому что люди становятся всё более юридически грамотными, обращаются в суды и нередко выигрывают процессы, — сказала Любовь Храпылина «Известиям». — Но оказалось, что работодатели находят для себя какие-то послабления. Обычно они говорят: «Потерпите, мы обязательно встанем на ноги, мы тут развиваться будем, а если вы будете высказывать свое недовольство, мы вас быстро уволим, и тогда попробуйте найти работу».

По ее словам, россияне стали платить по ЖКХ исправнее в связи с угрозой выселения и увеличением штрафных сумм за просрочку.

— Выселения стали реальностью на глазах у людей, — говорит эксперт. — И телевидение демонстрирует эти процессы. Психологическая атака, конечно, возымела действие. Что страшнее всего потерять в России? Жилье. Так что действительно платить стали больше.

Долгов по другим позициям, отметила Любовь Храпылина, стало больше, потому что люди надеялись на улучшение своей финансовой ситуации, грядущее повышение зарплаты на работе и брали больше кредитов.

— К коллекторам было привлечено общественное и государственное внимание, их пыл притушили, и у людей возникло представление, что появилась защита от чересчур грубого, жесткого отношения коллекторов. И люди думают: «Ничего, как-то перетерплю». А остаться на улице — это страшно, — заключила она.

Напомним, после серии скандалов, в том числе уголовных, в этом году был принят закон, ограничивающий действия коллекторов. По мнению председателя Ассоциации корпоративного коллекторства Дмитрия Жданохина, он уже оказал влияние на статистику по просроченным платежам: сейчас банкам проще обращаться к государству, чем действовать через коллекторские агентства.

— Из сферы действия этого закона прямо исключена сфера ЖКХ, — пояснил Дмитрий Жданохин «Известиям». — Банки поняли, что взыскание парализовано или сильно затруднено. Ведущие коллекторские агентства в спешке ищут покупателей. И ставка делается на судебное взыскание, банки обращаются в суды. А на долги по ЖКХ по-прежнему распространяется практика внесудебного взыскания.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Долгов по ЖКХ россияне боятся больше, чем коллекторов

Долгов по ЖКХ россияне боятся больше, чем коллекторовОпасаясь лишиться жилья, граждане исправнее платят за коммуналку, чем по кредитам

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