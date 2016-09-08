Чтоб никто не посмел

В подмосковном парке «Патриот» начал свою работу второй международный военно-технический форум «Армия-2016». Его открыл министр обороны России Сергей Шойгу в присутствии руководства военного ведомства и военно-промышленного комплекса страны, а также высокопоставленных зарубежных гостей.

В павильонах и на открытых площадках форума, на стендах знаменитых отечественных оборонных фирм и предприятий — от «Алмаза-Антея», «Уралмашзавода» и до «Вертолетов России» и Объединенной судостроительной корпорации — выставлено более тысячи экспонатов самого современного оружия и боевой техники, а также систем обеспечения боя — разведки, связи, целеуказания, навигации, беспилотных летательных аппаратов, систем радиоэлектронной борьбы и подавления... Из них почти 500 видов под открытым небом. Ходи, интересуйся, трогай руками, расспрашивай об этом «железе» специалистов, которые стоят практически у каждого образца. О них можно рассказывать довольно долго.

Но делать этого я не буду.

Мне хочется ответить себе и другим людям на, казалось бы, простой и очевидный вопрос: зачем нам такие форумы, как «Армия-2016»? Понятно, что организация подобных мероприятий связана с большими затратами. А если так, то какую выгоду мы из них извлекаем?

Ответов на этот вопрос несколько.

Наверное, одна из целей его проведения — привлечь внимание к современным отечественным вооружениям и боевой технике иностранного покупателя, укрепить старые военно-технические связи и завязать новые. Безусловно, это так. Не случайно гостями форума стали 80 зарубежных делегаций самого высокого уровня. С некоторыми из них уже подписаны соглашения о сотрудничестве.

Но есть, видимо, и другие задачи. Например, посмотреть, какие новые идеи и боевые конструкции в металле и в макетах предлагает армии оборонная промышленность. Выяснить, какие передовые научные, технические и высокотехнологические предложения есть у наших оборонщиков для повышения боеготовности наших вооруженных сил. Сопоставить их с реальными потребностями армии и флота.

И конечно же в таких мероприятиях, как форум «Армия-2016», всегда присутствует и другая очень важная цель — повышение престижа Вооруженных сил, армейской и флотской службы, воспитание гордости за ее солдат и офицеров — «вежливых людей», как мы называем их с недавних пор, за родную армию, которая обладает самым современным вооружением и умеет им мастерски владеть.

Но есть у форума и еще одна задача, о которой почему-то не принято говорить вслух, — это отчет армии и оборонной промышленности за те деньги, которые страна выделила на перевооружение войск, на придание им самого современного боевого облика, необходимого для надежной защиты национальных интересов государства. Многие уже стали забывать, что семь лет назад из бюджета России на гособоронзаказ 2010–2020 годов было выделено около 20 трлн рублей плюс 3 трлн на модернизацию оборонных предприятий, занятых выполнением ГОЗа. Прошло больше половины этого срока. Рубль за это время слегка «похудел» по объективным и субъективным причинам (падение цены на нефть, санкции, инфляция, рост курса доллара...), но гособоронзаказ выполняется.

Доказательство этого мы могли видеть на Парадах Победы в прошлом и в этом году, в действиях наших ВКС и ВМФ в Сирии (ракетно-бомбовые удары истребителей и дальних бомбардировщиков, пуски крылатых ракет «Калибр-НК» по террористам из акватории Каспийского и Средиземного морей). И вот теперь экспозиция в парке «Патриот» — приходи, смотри, щупай собственными руками, обменивайся мнением со специалистами, высказывай им свои сомнения и представления, слушай ответы офицеров и генералов, инженеров и конструкторов, делай выводы. Налогоплательщик, на средства которого и существует армия, должен знать, куда пошли заработанные им деньги. Вооруженные силы представляют ему такую возможность. Максимально открыто и честно. Почему «максимально открыто»? Потому что у армии остаются и некоторые секреты, делиться которыми не принято.

Форум «Армия-2016» — это еще и демонстрация нашей военной мощи не только в борьбе с террористами в Сирии, на внезапных проверках боеготовности и стратегических командно-штабных учениях, таких как, например, «Кавказ-2016», которые проходят как раз в эти дни, но и здесь — в подмосковном парке «Патриот». Кроме всего прочего, это и своеобразный сигнал. Нашим друзьям и недругам. Одним в поддержку, другим — предупреждение. Как сказал на днях на встрече с президентом Владимиром Путиным генерал-полковник Владимир Шаманов, герой России и легендарный командующий ВДВ, чтобы ни у кого не появилось даже желания подумать о том, чтобы что-то предпринять против нашей страны.

О том, что такое военная сила, направленная на защиту национальных интересов, для меня свидетельствует один маленький, может, не очень значительный, но показательный факт: в китайском Ханчжоу президент США попросил о встрече с Владимиром Путиным. Не мы о встрече с ним, а он — о встрече с нашим президентом. Судите об этом, как хотите. Но для автора этих строк военная мощь — признак великого государства. Безусловно, не только она, спорить не буду, но без нее великой страны не бывает.

Автор — военный обозреватель ТАСС