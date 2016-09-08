Пенсионный балл не подлежит проверке

Отсутствие методологии по определению индекса роста доходов Пенсионного фонда России (ПФР) и определению стоимости пенсионных баллов, которая стала основой новой пенсионной реформы, стартовавшей в 2015 году, не позволяет определить, насколько правомерно проводится индексация и начисление пенсий. К таким выводам пришла Счетная палата в ходе проверки исполнения бюджета прошлого года. Из-за этого пенсионная реформа в целом является подвешенной. Однако эксперты считают, что такие действия нелегитимными назвать нельзя. Но и сказать, что механизм начисления пенсий прозрачен и понятен, тоже нельзя.

В 2013 году была принята новая пенсионная (балльная) формула начисления пенсий, которая действует с 2015 года. Однако методология расчета пенсионного балла из-за разногласий между социальным и финансово-экономическим блоком так и не была принята. Поэтому оценить адекватность расчета этих коэффициентов и правомерность начисления пенсий сегодня нельзя. Хотя в теории подсчитать собственно пенсионные баллы довольно просто, это можно сделать и онлайн на сайте ПФР. Максимальное количество баллов, которое можно получить за один год, составляет 10 баллов при условии получения максимальной заработной платы, облагаемой взносами, — 796 тыс. рублей в год. Стоимость пенсионного балла с 1 февраля составляет 74,27 рубля, каждый год она определяется правительством. При этом как формируется стоимость балла, сегодня понять нельзя.

Изначально предполагалось, что стоимость балла будет устанавливаться как отношение запланированных доходов ПФР (включая трансферты в бюджет ПФР из федерального бюджета) к сумме индивидуальных пенсионных коэффициентов всех пенсионеров.

«До настоящего времени правительством не утверждена методика определения стоимости индивидуального пенсионного коэффициента и методика расчета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда», — говорится в заключении СП.



В пресс-службе СП «Известиям» пояснили, что стоимость одного пенсионного балла устанавливается федеральным законом о бюджете ПФР на очередной год и плановый период, исходя из разницы между годовым индексом роста среднемесячной заработной платы в России и коэффициентом произведенной корректировки на индекс роста потребительских цен.

— При этом осуществить проверку достоверности определения стоимости пенсионного коэффициента на тот момент (апрель 2015 года) не представлялось возможным, поскольку отсутствовали необходимые параметры, такие как годовой индекс среднемесячной заработной платы в России и индекс роста доходов бюджета ПФР за прошлый год в расчете на одного пенсионера, направляемых на выплату страховых пенсий, — прокомментировали в ведомстве свое заключение.

В 2012–2013 годах ломали копья, принимая эту формулу, но из-за разногласий между различными блоками правительства по поводу самой формулы методология так и не была принята, пояснил «Известиям» источник, близкий к правительству. По его словам, помимо закона, нужны еще и постановления правительства.

Определяющие методику проекты постановлений подготовлены Минтрудом, разногласия между заинтересованными ведомствами рассматриваются в установленном порядке, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. По словам представителя министерства, отсутствие методик не препятствует подготовке проекта федерального закона на трехлетку и не влияет на формирование пенсионных прав граждан.

— Норма об индексации стоимости одного пенсионного коэффициента не ниже инфляции содержится в Федеральном законе №400-ФЗ «О страховых пенсиях». Как уже объявляло правительство, в 2017 году согласно закону индексация страховых пенсий будет произведена по фактической инфляции за 2016 год, — напомнили в Минтруде.

Юристы считают, что совсем уж нелигитимными действия правительства по начислению пенсии назвать нельзя. Однако пробелы, естественно, существуют.



— Неясно, как определяли пенсионный балл. Это говорит о том, что начисление пенсий происходило не с соблюдением всех норм законодательства, поскольку методика определения стоимости одного пенсионного коэффициента утверждается правительством, — считает адвокат бюро «Деловой фарватер» Антон Соничев.



Само по себе использование средств из бюджета законно, но методики расчета вызывают вопросы, соглашается руководитель отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент» Сергей Звенигородский.

— Методики не то что нелигитимны, они не утверждены, — говорит эксперт.

По его словам, сама балльная система не имеет отлаженной методики расчета, как и ее составляющие.

— Утверждение методики расчета стоимости пенсионных баллов действительно не произведено, поскольку сам расчет изменяется по параметрам, которые не утверждены в качестве постоянных величин, — пояснил эксперт. — Закрепление расчета будет произведено по итогам окончательной проверки методики, то есть должно было быть сделано к 2015 году, но не сделано.

ПФР отказался от комментариев, адресовав все вопросы «Известий» правительству. Минфин не предоставил комментария.