Суд Киева не признает, что Россия проявила агрессию против Украины

Также в ходе процесса были отклонены восемь ходатайств истца, среди которых допрос министра внутренних дел Украины Арсена Авакова
Апелляционный суд Киева отказался признать факт вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Таким образом подтверждено решение суда первой инстанции об отказе правозащитнику Станиславу Батрину в удовлетворении его иска. Также в ходе процесса были отклонены восемь ходатайств истца, среди которых допрос министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Отметим, что в августе депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что за два года конфликта в Донбассе украинская сторона так и не смогла обнаружить и предоставить международным организациям какие-либо убедительные доказательства факта российской агрессии.
В мае в Шевченковском районном суде Киева уже отклоняли иск о признании «военной агрессии» Российской Федерации против Украины. Истцами также выступали руководитель общественного проекта «Открытый суд» Станислав Батрин и ряд государственных структур.
Они хотели юридически закрепить свои обвинения России в том, что она якобы напала на Украину, передает ТАСС.
Как сообщает Батрин, решение о непризнании факта вооруженной агрессии против Украины было принято Шевченковским судом Киева 12 мая, по итогам почти двух лет судебного рассмотрения.
Как отмечает правозащитник, важную роль в судебном процессе сыграло министерство внутренних дел, которое отказалось предоставлять суду какие-либо доказательства предполагаемой российской агрессии, сообщает сайт zn.ua
Напомним, официальные лица России неоднократно опровергали обвинения украинских властей в причастности к конфликту в Донбассе.
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