В Сочи туристы предпочитают селиться в отелях, в Крыму — у частников

Крым пока уступает Краснодарскому краю по уровню туристического сервиса
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Минувшее лето было вторым подряд, когда большинство россиян предпочитали пляжный отдых в пределах страны. Эксперты говорят, что рост турпотока произошел и в Сочи, и в Крым. С той лишь разницей, что в Крым туристы чаще едут дикарями и предпочитают останавливаться у частников.
— В этом году, как и в прошлом, самыми популярными летними направлениями среди наших клиентов были Крым и Сочи, — подтверждает директор по развитию туристического сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.
По итогам лета в OneTwoTrip отмечают, что спрос на авиабилеты в Крым по сравнению с прошлым годом возрос в пределах 10%, а спрос на Сочи — на 15–20%. При этом цены авиабилетов в Сочи практически не изменились, а авиаперелет в Крым подорожал в среднем на 8–10%.
— Что касается доли Симферополя и Сочи в общем объеме бронирований, то доля авиабилетов в Крым снизилась: с 11% летом 2015 года до 10% летом этого года, а доля авиабилетов в Сочи, напротив, выросла по сравнению с прошлым летом — с 7 до 9%, — сообщил Аркадий Гинес.
Данные продаж авиабилетов туристическим сервисом «Туту.ру» подтверждают увеличение спроса на Сочи этим летом при снижении популярности Крыма, а также более значительное подорожание авиабилетов в Крым (на 10%) по сравнению с Сочи (2,6%). В то же время, по статистике «Туту.ру», крымское направление осталось безусловным лидером по продажам авиабилетов.
По словам генерального директора Biletix Александра Сизинцева, судя по полученным ими данным, объем продаж авиабилетов вырос у них к концу лета по обоим направлениям, что лишь подтверждает лидерство этих туристических направлений по популярности. Правда, увеличились продажи билетов у Biletix не одинаково — если в Симферополь продано на 20% больше билетов, то в Сочи — на 28%.
— Возросшая в этом году популярность Сочи, вероятно, связана с тем, что в столице зимних Олимпийских игр 2014 года лучше обстоят дела с инфраструктурой, пляжами, сервисом, и те отдыхающие, кто съездил в Крым в 2014 и 2015 годах, этим летом выбрали другое направление (в том числе в Сочи), — предположил Аркадий Гинес.
Смещению интересов туристов, по его мнению, послужило и наличие в Сочи новых гостиниц и более обустроенных пляжей.
Генеральный директор Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова тоже полагает, что основной причиной служит качество инфраструктуры Сочи и Крыма и соотношение цен на отдых.
— Летом загрузка в Крыму стремилась к 73%, в Сочи в августе достигла 90%, — отметила Елена Лысенкова.
Немаловажную роль в этом сыграла и активная работа в Сочи крупных туроператоров, которые в зависимости от отеля обеспечивают от 30 до 60% продаж.
При этом поездка на 14 дней семье из двух взрослых и одного ребенка в Крым в трехзвездочную гостиницу с трехразовым питанием обходится примерно в 140 тыс. рублей. При тех же условиях, но в четырехзвездочном отеле — 180 тыс. рублей.
— Ценник выше, чем в Сочи, в среднем на 16%, — пояснила Елена Лысенкова.
Несмотря на это, с начала этого года полуостров посетило около 3 млн отдыхающих.
— В Крым в этом году отправилось очень много самостоятельных путешественников, — объясняют этот факт в OneTwoTrip.
По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось значительно. Так, согласно статистике министерства курортов и туризма Республики Крым, коллективными средствами размещения (отели и санатории более чем с пятью номерами) в 2015 году воспользовались 44% туристов, а за последние семь месяцев 2016 года — около 25%.
Таким образом, доля частников по сравнению с прошлым годом выросла почти на 20%, — сообщают в OneTwoTrip, чем и объясняют официальные данные об увеличении общего турпотока в Крым в этом году на 20–30% по сравнению с прошлым годом.
— На самом деле можно сказать, что частники вернулись в игру, так как исторически доля туристов, выбирающих в Крыму в качестве места размещения комнату или номер в своеобразной мини-гостинице, была около 70–80%. Да и среди тех, кто решил поселиться в гостинице или санатории, обычно много самостоятельных туристов, — отметил Аркадий Гинес.
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