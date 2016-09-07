Apple представила iPhone 7 и iPhone 7 Plus

Глава Apple Тим Кук рассказал в ходе презентации десять новых «фишек» седьмой версии iPhone. Безусловно, самыми важными из них стали новые цветовые решения смартфонов – iPhone 7 есть теперь и в черном глянцевом цвете, отделанный стеклом, - и водонепроницаемость. Помимо этого у iPhone 7 новая камера (у iPhone 7 Plus, и вовсе, две), а кнопка Home распознает силу нажатия на нее.

Сами смартфоны – водо-и пыленепроницаемые. У iPhone 7 новая камера с с оптическим стабилизатором, диафрагмой f 1/1.8, линзами и возможностью делать снимки в формате RAW (что до этого не мог ни один телефон). У iPhone 7 Plus вообще две основные 12-мегапиксельные камеры. Одна – широкоугольная, а вторая – теле-фото. Кроме того, к камерам добавлен оптический зум – теперь можно приближать изображение без потери качества. Камера удивительно здорово справляется с эффектом боке, таким важным при съемке портретов.

Apple brings back the glossy black iPhone with new Jet Black color https://t.co/b6lYeqzrYg pic.twitter.com/ngAaNHW2O9 — ShinJ (@J_Landfried) 7 сентября 2016 г.

Новая кнопка Home также претерпела изменения – теперь она распознает силу нажатия.

Седьмая линейка смартфонов получила обновленный Retina-дисплей, который на 25% ярче и имеет более высокий цветовой охват, чем у предыдущих моделей.

New trending GIF tagged apple keynote, iphone 7, keynote 2016 via Giphy https://t.co/70GHdrVBrp pic.twitter.com/OshKt1SINw — Oneideatoday (@oneideatoday) 7 сентября 2016 г.

В комплекте со смартфоном будут идти обновленные наушники с Lightning-разъемом, а также переходник на обычные наушники. Качество звука очень сильно улучшено.

Помимо всего прочего Apple представила новые беспроводные наушники Apple AirPods. Они выглядят так же, как и старые – EarPods — только не имеют проводов. Заряжаются они тоже в беспроводном режиме.

У смартфонов обновленный четырехъядерный 64-битный процессор A10 Fusion. Он на 40% быстрее, чем в iPhone 6S и 6S Plus.

Кроме того, в ходе презентации были представлены новые Apple Watch series 2 в четырех цветовых схемах. Часы получили новый процессор — двухъядерный, на 50% быстрее прошлогодней версии. А обновленное видео ядро обрабатывает графику в два раза быстрее. Стоимость новой линейки - $369 за базовые модели, как на Apple Watch series 2, так и на Nike+.