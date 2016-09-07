Завершились мероприятия, посвященные годовщине гибели «Локомотива»

Пять лет назад самолет Як-42, на котором ярославские хоккеисты летели в Минск, разбился, пролетев всего 2,5 км после взлета
Памятные мероприятия, посвященные пятой годовщине со дня гибели ярославской хоккейной команды «Локомотив», завершились молебном на месте гибели хоккеистов. Пять лет назад самолет Як-42, на котором ярославские хоккеисты летели в Минск, разбился, пролетев около 2,5 км после взлета.
В социальных сетях родные, близкие, болельщики в день памяти вспоминают погибших.
Самолет упал сразу после взлета из аэропорта Туношна под Ярославлем, погибли хоккеисты, их тренеры, персонал команды.
Поминальный колокол в поселке Туношна прозвучал сегодня 44 раза, по числу погибших в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.
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