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Завершились мероприятия, посвященные годовщине гибели «Локомотива»

Пять лет назад самолет Як-42, на котором ярославские хоккеисты летели в Минск, разбился, пролетев всего 2,5 км после взлета

Памятные мероприятия, посвященные пятой годовщине со дня гибели ярославской хоккейной команды «Локомотив», завершились молебном на месте гибели хоккеистов. Пять лет назад самолет Як-42, на котором ярославские хоккеисты летели в Минск, разбился, пролетев около 2,5 км после взлета.

В социальных сетях родные, близкие, болельщики в день памяти вспоминают погибших.

Пять лет без лучших

Фото опубликовано Ivan_Kostyaev (@ivankostyaev)

Самолет упал сразу после взлета из аэропорта Туношна под Ярославлем, погибли хоккеисты, их тренеры, персонал команды.

Поминальный колокол в поселке Туношна прозвучал сегодня 44 раза, по числу погибших в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Завершились мероприятия, посвященные годовщине гибели «Локомотива»

Пять лет назад самолет Як-42, на котором ярославские хоккеисты летели в Минск, разбился, пролетев всего 2,5 км после взлета

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