Завершились мероприятия, посвященные годовщине гибели «Локомотива»

Памятные мероприятия, посвященные пятой годовщине со дня гибели ярославской хоккейной команды «Локомотив», завершились молебном на месте гибели хоккеистов. Пять лет назад самолет Як-42, на котором ярославские хоккеисты летели в Минск, разбился, пролетев около 2,5 км после взлета.

В социальных сетях родные, близкие, болельщики в день памяти вспоминают погибших.

Пять лет без лучших Фото опубликовано Ivan_Kostyaev (@ivankostyaev) Сен 6 2016 в 2:25 PDT

Самолет упал сразу после взлета из аэропорта Туношна под Ярославлем, погибли хоккеисты, их тренеры, персонал команды.



Поминальный колокол в поселке Туношна прозвучал сегодня 44 раза, по числу погибших в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

