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Сборная России обыграла Швецию в квалификации Евробаскета-2017

Самым результативным игроком матча стал форвард ЦСКА Андрей Воронцевич

В рамках квалификационного раунда Чемпионата Европы по баскетболу сборная России победила в гостях Швецию (85:73). Самым результативным игроком встречи стал форвард ЦСКА Андрей Воронцевич, набравший 20 очков. Более десяти очков в составе нашей команды также набрали Дмитрий Хвостов (16), Дмитрий Кулагин и Тимофей Мозгов (11). 

Добавим, что это вторая победа подопечных Сергея Базаревича в квалификации. Ранее в домашнем матче в Перми была обыграна команда Боснии и Герцеговины (83:54).

Положение команд после двух игр: Россия – 2-0, Босния и Герцеговина – 1-1, Швеция – 0-2. 

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Сборная России обыграла Швецию в квалификации Евробаскета-2017

Самым результативным игроком матча стал форвард ЦСКА Андрей Воронцевич

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Сергей Лисин

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