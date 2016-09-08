Сборная России обыграла Швецию в квалификации Евробаскета-2017

В рамках квалификационного раунда Чемпионата Европы по баскетболу сборная России победила в гостях Швецию (85:73). Самым результативным игроком встречи стал форвард ЦСКА Андрей Воронцевич, набравший 20 очков. Более десяти очков в составе нашей команды также набрали Дмитрий Хвостов (16), Дмитрий Кулагин и Тимофей Мозгов (11).



Добавим, что это вторая победа подопечных Сергея Базаревича в квалификации. Ранее в домашнем матче в Перми была обыграна команда Боснии и Герцеговины (83:54).



Положение команд после двух игр: Россия – 2-0, Босния и Герцеговина – 1-1, Швеция – 0-2.

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