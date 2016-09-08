Рейсовый автобус попал в ДТП на Ставрополье

В результате инцидента пострадала женщина, движение не перекрывалось
Рейсовый автобус, следовавший из Владикавказа в Ростов-на-Дону, съехал в кювет на трассе «Кавказ» возле Минеральных вод, в результате ДТП пострадала одна пассажирка, ее госпитализировали. Об этом сообщил ставропольский главк МЧС.
В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 367-м километре трассы «Кавказ» возле поселка Бородыновка, передает РИА «Новости».
«Рейсовый автобус «Неоплан», следовавший по маршруту Владикавказ — Ростов, съехал в кювет. Имеется пострадавшая, госпитализирована в городскую клиническую больницу города Пятигорск», — говорится в сообщении.
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