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Рейсовый автобус попал в ДТП на Ставрополье

В результате инцидента пострадала женщина, движение не перекрывалось

Рейсовый автобус, следовавший из Владикавказа в Ростов-на-Дону, съехал в кювет на трассе «Кавказ» возле Минеральных вод, в результате ДТП пострадала одна пассажирка, ее госпитализировали. Об этом сообщил ставропольский главк МЧС.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 367-м километре трассы «Кавказ» возле поселка Бородыновка, передает РИА «Новости».

«Рейсовый автобус «Неоплан», следовавший по маршруту Владикавказ — Ростов, съехал в кювет. Имеется пострадавшая, госпитализирована в городскую клиническую больницу города Пятигорск», — говорится в сообщении.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Рейсовый автобус попал в ДТП на Ставрополье

В результате инцидента пострадала женщина, движение не перекрывалось

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