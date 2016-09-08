США сделали России «последнее предложение» по Сирии

Президент США Барак Обама сделал «последнее предложение» по Сирии российскому лидеру Владимиру Путину в ходе встречи политиков в Ханчжоу 5 сентября. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.

Издание уточняет, что у Вашингтона заканчивается терпение в сирийских переговорах. Ответа Кремля на «последнее предложение» американцы ждут в ближайшие несколько дней.

Американцы выступают за полное прекращение огня в Сирии, в том числе в Алеппо. Также США требуют полного прекращения действий сирийской авиации. После выполнения этих условий США и Россия могут начать кампанию против террористов, уточняет WP.

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