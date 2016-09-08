Трамп завил о желании установить очень хорошие отношения с Россией

По его словам, у него получится поладить с президентом РФ Владимиром Путиным
Выступая на теледебатах на канале NBC News, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хочет установить очень теплые отношения с Россией и президентом Владимиром Путным, которого считает сильным лидером.
Трамп заявил, что Владимир Путин в своей стране обладает беспрецедентной поддержкой на уровне 82%, чем не может похвастаться его американский коллега Барак Обама. Отвечая на вопрос о комплементарных высказываниях Путина в свой адрес, Трамп заметил, что принимает их. Он также уверен, что сможет выстроить хорошие отношения с Россией.
«Я думаю, что у нас будут очень, очень хорошие отношения с Путиным», — сказал Трамп.
Ранее «Известия» писали, что Дональд Трамп заявил о готовности «рассмотреть» вопрос о возможном признании полуострова Крым частью России и о снятии антироссийских санкций в случае его избрания президентом Соединенных Штатов. Кроме того, по словам Трампа, попытка от имени США вернуть Крым в состав Украины обернулась бы третьей мировой войной.
Trump: When Putin calls me brilliant, I'll take the compliment #NBCNewsForum https://t.co/2U2Kw2jI7o— MSNBC (@MSNBC) 8 сентября 2016 г.
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