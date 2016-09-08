Трамп завил о желании установить очень хорошие отношения с Россией

Выступая на теледебатах на канале NBC News, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хочет установить очень теплые отношения с Россией и президентом Владимиром Путным, которого считает сильным лидером.

Трамп заявил, что Владимир Путин в своей стране обладает беспрецедентной поддержкой на уровне 82%, чем не может похвастаться его американский коллега Барак Обама. Отвечая на вопрос о комплементарных высказываниях Путина в свой адрес, Трамп заметил, что принимает их. Он также уверен, что сможет выстроить хорошие отношения с Россией.

«Я думаю, что у нас будут очень, очень хорошие отношения с Путиным», — сказал Трамп.

Ранее «Известия» писали, что Дональд Трамп заявил о готовности «рассмотреть» вопрос о возможном признании полуострова Крым частью России и о снятии антироссийских санкций в случае его избрания президентом Соединенных Штатов. Кроме того, по словам Трампа, попытка от имени США вернуть Крым в состав Украины обернулась бы третьей мировой войной.