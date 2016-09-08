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Четверг,
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Россия и Лаос договорились о взаимной отмене виз

Соглашение было подписано в присутствии российского премьер-министра Дмитрия Медведева и президента Лаоса Буннянга Ворачита

Правительства России и Лаоса подписали документ о взаимной отмене визовых требований. Соглашение было подписано в присутствии российского премьер-министра Дмитрия Медведева и президента Лаоса Буннянга Ворачита.

Также было подписано соглашение между финансовой службой по финмониторингу и подразделением финразведки по противодействию отмывания денег Лаоса, о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Напомним, в настоящий момент Дмитрий Медведев находится во Вьентьяне, где принимает участие в Восточноазиатском саммите.

Перед подписанием документа прошли переговоры Медведева и Ворачита.

Президент Лаоса выразил российскому премьеру благодарность за визит на саммит, при этом отметив важность развития отношений РФ и азиатских стран. Дмитрий Медведев, в свою очередь, заметил, что уже не первый раз посещает Лаос.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Россия и Лаос договорились о взаимной отмене виз

Соглашение было подписано в присутствии российского премьер-министра Дмитрия Медведева и президента Лаоса Буннянга Ворачита

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