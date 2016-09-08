Правительство выделило 3,76 млрд на компенсации взносов на капремонт

Документ был рассмотрен и одобрен 5 сентября
Правительство России распределило между регионами 3,76 млрд рублей для компенсации неработающим гражданам в возрасте от 70 лет взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов. Документ был опубликован на официальном сайте кабмина в четверг.
50%-ные компенсации получат одинокие неработающие собственники жилья от 70 лет и старше. 100%-ные — пожилые люди от 80 лет и старше, а также семьи, состоящие из совместно проживающих таких пенсионеров.
«Субъекты Федерации представили в Минстрой России данные о количестве неработающих граждан в возрасте от 70 до 79 лет, от 80 лет и старше, проживающих одиноко или в составе семьи, состоящей только из неработающих пенсионеров. На основании этих данных между субъектами Федерации распределены 3,76 млрд рублей. Эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год», — говорится в пояснении к документу.
Уточняется, что документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 5 сентября.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.