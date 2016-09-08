Правительство выделило 3,76 млрд на компенсации взносов на капремонт

Правительство России распределило между регионами 3,76 млрд рублей для компенсации неработающим гражданам в возрасте от 70 лет взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов. Документ был опубликован на официальном сайте кабмина в четверг.

50%-ные компенсации получат одинокие неработающие собственники жилья от 70 лет и старше. 100%-ные — пожилые люди от 80 лет и старше, а также семьи, состоящие из совместно проживающих таких пенсионеров.

«Субъекты Федерации представили в Минстрой России данные о количестве неработающих граждан в возрасте от 70 до 79 лет, от 80 лет и старше, проживающих одиноко или в составе семьи, состоящей только из неработающих пенсионеров. На основании этих данных между субъектами Федерации распределены 3,76 млрд рублей. Эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год», — говорится в пояснении к документу.

Уточняется, что документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 5 сентября.