Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Правительство выделило 3,76 млрд на компенсации взносов на капремонт

Документ был рассмотрен и одобрен 5 сентября

Правительство России распределило между регионами 3,76 млрд рублей для компенсации неработающим гражданам в возрасте от 70 лет взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов. Документ был опубликован на официальном сайте кабмина в четверг.

50%-ные компенсации получат одинокие неработающие собственники жилья от 70 лет и старше. 100%-ные — пожилые люди от 80 лет и старше, а также семьи, состоящие из совместно проживающих таких пенсионеров.

«Субъекты Федерации представили в Минстрой России данные о количестве неработающих граждан в возрасте от 70 до 79 лет, от 80 лет и старше, проживающих одиноко или в составе семьи, состоящей только из неработающих пенсионеров. На основании этих данных между субъектами Федерации распределены 3,76 млрд рублей. Эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год», — говорится в пояснении к документу.

Уточняется, что документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 5 сентября.

Написать комментарий
Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Правительство выделило 3,76 млрд на компенсации взносов на капремонт

Документ был рассмотрен и одобрен 5 сентября

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Василий Колташов

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке