Товарооборот между Россией и Китаем в августе вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году. Об этом свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Так, китайский экспорт в Россию составил $4,1 млрд, импорт из России — $2,7 млрд. Общий объем товарооборота составил $6,89 млрд, тогда как в августе 2015 года он составлял $6,13 млрд.

В целом, по итогам января–августа текущего года объем двустороннего товарооборота достиг $44,3 млрд, что на 1% больше показателя прошлого года. При этом за первые восемь месяцев 2016 года, китайский экспорт в Россию вырос на 8,7%, а импорт из России упал на 6,5%.