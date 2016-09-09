Следующий бой Емельяненко может пройти в Японии

17 июня 2016 года в Санкт-Петербурге прошел турнир Fight Nights Global 50, центральным событием которого стал поединок легенды российского ММА Федора Емельяненко против бразильца Фабио Мальдонадо. Решением судей победа в том поединке была присуждена Последнему Императору. С тех пор 39-летний тяжеловес не появлялся на ринге.

Как сообщил «Известиям» источник из близкого окружения Емельяненко, у прославленного чемпиона есть предложение от японского промоушена Rizin.

— У команды Последнего Императора на руках предложение о проведении поединка 31 декабря в Японии в рамках новогоднего бойцовского шоу, устраиваемого организацией Rizin, — рассказал «Известиям» источник. — Известна также и сумма контракта — она составляет около $2 млн. В Японии очень любят Федора, там он является не менее культовой личностью, чем в нашей стране. Там он провел больше половины своих поединков. На данный момент команда Емельяненко рассматривает это предложение, и с высочайшей долей вероятности оно будет принято. Предполагается, что официально о подписании соглашения будет объявлено в ближайшие две недели. Соперник пока не определен, но в качестве вероятного оппонента рассматривается Вандерлей Силва.

Пресс-секретарь Федора Емельяненко Юлия Куклина сообщила, что в данный момент они действительно рассматривают ряд поступивших предложений. Об окончательном решении будет объявлено в ближайшее время.



Бывший менеджер Емельяненко Вадим Финкельштейн, проработавший с российским тяжеловесом почти 10 лет, считает, что у Федора есть все шансы удачно выступить в турнире, но уверен, что российский тяжеловес может претендовать и на большее.

— Бой в Японии — огромная радость для всех фанатов Федора, коих у него в этой стране огромное количество, — рассказал «Известиям» Финкельштейн. — У них отличный продакшн, они умеют делать красивое и качественное шоу. Но я считаю, что Rizin не предел мечтаний для Федора — он может и должен выступать в UFC! И возраст не помеха. Там для него есть несколько интересных соперников. Возможности американского промоушена намного больше, чем у азиатских коллег, так что и турнир мог бы получиться интереснее и прибыльнее для самого Емельяненко.

Федор Емельяненко — легенда мирового ММА. С 2003 по 2010 год ни один боец мира не смог нанести поражение нашему тяжеловесу. Российский чемпион провел за это время 14 поединков, не потерпев ни одного поражения. На его счету — победы над такими легендами боев без правил, как Антонио Ногейра, Мирко Филиппович, Андрей Орловский и Бред Роджерс.

В 2010 и 2011 годах легендарный российский спортсмен под эгидой самой знаменитой мировой бойцовской организации UFC проиграл три боя подряд, вследствие чего контракт с ним был разорван. После этого Последний Император провел один бой в Москве и один в Японии, а затем объявил о проведении последнего поединка в своей карьере в Санкт-Петербурге против бразильца Педру Риззо. После победы над своим соперником легендарный спортсмен официально объявил об окончании карьеры, сославшись на то, что хочет больше времени проводить с семьей.

В конце 2015 года мир ММА потрясла новость о возвращении Последнего Императора. Фанаты по всему миру гадали, в какой организации проведет свой бой знаменитый «убийца с лицом младенца» — предполагалось триумфальное возвращение Федора в UFC. Однако он выбрал японский турнир Rizin и под Новый год сразился с бойцом из Индии Джайди Сингхом. В третьем раунде судьи остановили поединок, засчитав нашему спортсмену победу техническим нокаутом.

После этого боя Емельяненко еще один раз выступил в Санкт-Петербурге, победив по решению судей бразильца Фабио Мальдонадо.

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