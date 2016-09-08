Школьники 7, 8 и 11-х классов будут изучать финансовую грамотность

Школьники 7, 8 и 11-х классов в наступившем учебном году начнут изучать финансовую грамотность по учебно-методическим комплектам, разработанным по инициативе Центробанка. Сегодня первый зампред Банка России Сергей Швецов и первый замминистра образования Наталья Третьяк подписали соглашение о сотрудничестве в рамах повышения финансовой грамотности россиян.

Согласно планам ЦБ и Минобрнауки, в школьную образовательную программу будут включены модули по основам финансовой грамотности. Они могут преподаваться как в рамках обязательных предметов, таких как обществознание или экономика, так и как дисциплины по выбору. Учебно-методические комплекты по финансовой грамотности были разработаны финансистами, методистами и педагогами.

«В содержании учебников обществознания планируется актуализировать информацию о личном финансовом планировании, расходах и доходах семьи, разъяснения, как функционирует финансовый рынок, какие бывают банки, что такое депозит, кредит, его полная стоимость и переплата, в чем преимущества мобильного банкинга, как пользоваться банковской картой, как при этом защититься от мошенничества, как правильно рассчитать налоги и как позаботиться о своей будущей пенсии, как застраховать риски, что такое инфляция и другие составляющие финансовой грамотности», — говорится в соглашении.

По словам Швецова, одна из задач повышения уровня финграмотности — сокращение просрочки по кредитам. Планируется, что уже в 2017 году появятся учебники обществознания, в которых материал будет систематизирован и облечен в понятную для ребенка форму. В ЦБ и Минобрнауки надеются, что часть знаний через школьников будет доступна и старшему поколению — родителям, бабушкам и дедушкам учеников, что «также поможет снизить риск совершения ими серьезных ошибок в финансовых делах семьи».

В течение трех месяцев с момента подписания соглашения будет разработана «дорожная карта» по его реализации. Инвестиции в проект составят 10 млн рублей, их предоставит Московская биржа.

Вопрос о повышении финансовой грамотности населения актуален уже не меньше 10 лет — с тех пор, как в 2006 году такую задачу поставил президент России Владимир Путин. С февраля 2016 года в Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования при Минобрнауки запущена программа подготовки тьюторов и переподготовки учителей по финграмотности. За это время обучение прошли около 200 педагогов.