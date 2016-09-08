Премьер-министр Армении Овик Абраамян подал в отставку. Об этом он заявил на заседании правительства республики в четверг.

«Я решил подать в отставку и предоставить президенту возможность сформировать новое правительство», — приводит его слова агентство ТАСС.

Абраамян добавил, что по его убеждению, необходимо «думать об общем успехе и дать шанс новому правительству» на основании проделанной работы.

Он также напомнил, что под его руководством правительство страны было открыто для диалога и предприняло большие усилия для налаживания отношений всех частей общества.

«Мы пока являемся страной, имеющей переходные проблемы. Для улучшения имеющихся экономических и социальных задач нам необходимо объединить усилия общества и правительства. А для этого необходимы новые подходы, новое начало. Именно поэтому я решил подать в отставку и предоставить президенту возможность сформировать новое правительство», — заключил он.

Овик Абраамян занимал должность главы кабинета министров Армении с 13 апреля 2014 года. 58-летний политик также занимает должность зампредседателя Республиканской партии, которую возглавляет президент страны Серж Саргсян.

Ранее некоторые армянские СМИ распространили информацию о том, что Саргсян собирается сформировать правительство национального согласия, главой которого будет назначен экс-мэр Еревана, а ныне заместитель генерального директора по вопросам стратегии и развития дочерней компании «Газпрома» — «Межрегионгаза» Карен Карапетян.