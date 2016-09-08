Свое решение политик объяснил необходимостью применения новых подходов в вопросе управления государством
Премьер-министр Армении Овик Абраамян подал в отставку. Об этом он заявил на заседании правительства республики в четверг.
«Я решил подать в отставку и предоставить президенту возможность сформировать новое правительство», — приводит его слова агентство ТАСС.
Абраамян добавил, что по его убеждению, необходимо «думать об общем успехе и дать шанс новому правительству» на основании проделанной работы.
Он также напомнил, что под его руководством правительство страны было открыто для диалога и предприняло большие усилия для налаживания отношений всех частей общества.
«Мы пока являемся страной, имеющей переходные проблемы. Для улучшения имеющихся экономических и социальных задач нам необходимо объединить усилия общества и правительства. А для этого необходимы новые подходы, новое начало. Именно поэтому я решил подать в отставку и предоставить президенту возможность сформировать новое правительство», — заключил он.
Овик Абраамян занимал должность главы кабинета министров Армении с 13 апреля 2014 года. 58-летний политик также занимает должность зампредседателя Республиканской партии, которую возглавляет президент страны Серж Саргсян.
Ранее некоторые армянские СМИ распространили информацию о том, что Саргсян собирается сформировать правительство национального согласия, главой которого будет назначен экс-мэр Еревана, а ныне заместитель генерального директора по вопросам стратегии и развития дочерней компании «Газпрома» — «Межрегионгаза» Карен Карапетян.
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