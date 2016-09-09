«Черчесов — настоящий лидер, это дает команде веру в себя»

Национальная сборная России по футболу завершила первый сбор под руководством Станислава Черчесова. В рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года команда провела два товарищеских матча: в Стамбуле с командой Турции (0:0) и в Москве с Ганой (1:0). В играх было задействовано множество футболистов, которые не получали шанса выйти на поле при прошлом тренерском штабе во главе с Леонидом Слуцким. Среди них оказался и 23-летний полузащитник казанского «Рубина» Магомед Оздоев. Футболист впервые сыграл за сборную после более чем годового перерыва. После матча с Ганой 23-летний полузащитник пообщался с корреспондентом «Известий» и рассказал о своем возвращении в сборную, новом главном тренере Станиславе Черчесове и предстоящем матче «Рубина» в чемпионате России.



— Какие эмоции остались у вас от товарищеского матча с Ганой? Многим показалось, что во втором тайме Россия сбавила темп...

— Эмоции в первую очередь позитивные, все-таки первая победа при новом главном тренере. Игра была очень важна для команды. Как уже говорил Станислав Черчесов, для нас нет товарищеских игр. По поводу второго тайма, наверное, соглашусь с вами. Немного сбавили во второй половине, потому что на команду давил результат. После всего, что произошло, мы хотели подарить нашим болельщикам только победу.

— Насколько сборная Ганы полезный соперник в плане подготовки к чемпионату мира-2018?

— Я думаю, было очень полезно сыграть с такой хорошей командой, как Гана. Все-таки наша сборная редко встречается со сборными не с европейского континента. Это очень полезный опыт — попробовать свои силы с африканской командой. Тем более с одной из сильнейших сборных континента.

— В матче с Ганой вы появились на поле в середине второго тайма уже при счете 1:0. Какую установку перед выходом на поле дал Станислав Черчесов?

— Тренер сказал, чтобы я занял место в центре поля. Эта позиция для меня привычна. Станислав Саламович попросил как можно больше навязывать борьбу сопернику и постоянно прессинговать.

— Что Черчесов сказал игрокам после матча? Он остался доволен игрой?

— Тренер сказал, чтобы я пересмотрел матч и выделил для себя положительные и отрицательные моменты.

— Расскажите, в чем особенность Станислава Черчесова как тренера.

— Он настоящий лидер. И, что очень важно, его уверенность и харизма дают команде веру в себя.

— В преддверии чемпионата мира-2018 сборной России предстоит сыграть еще много товарищеских матчей. С какой командой хотелось бы сыграть лично вам?

— На самом деле очень много интересных соперников. И, как я уже говорил, перед чемпионатом мира важно играть с командами не только из Европы. Но лично мне хотелось бы сразиться с кем-то из многолетних лидеров мирового футбола. Например, с Испанией, Италией и Германией.

— В составе сборной Ганы был Мубарак Вакасо, с которым вы пересекались в «Рубине». Удалось пообщаться?

— Да, нам удалось перекинуться парой фраз в перерыве. Узнали, как дела друг у друга, а также пожелали удачи.

— Начала работу ваша футбольная школа. Расскажите, что сподвигло вас на ее открытие и как часто вы там бываете.

— Ну, в первую очередь я хотел дать детям то, чего не было у меня. И чтобы они могли проявить себя и заиграть на более высоком уровне, чем вторая или первая лига. Школой в основном занимается мой папа — Мустафа Оздоев. Я периодически посещаю ее во время перерывов в чемпионате. Иногда сам провожу для ребят тренировки.

— В понедельник «Рубину» предстоит матч с «Уралом». Какой настрой на эту игру? Пойдет ли перерыв на пользу вашей команде?

— Это будет очень тяжелый матч. Чтобы подняться вверх по турнирной таблице, нам нужно побеждать. Думаю, «Рубину» перерыв пойдет на пользу. Команда отвлеклась, набрала новых эмоций, и мы готовы идти в бой. В начале чемпионата у «Рубина» многое не получилось. Но сейчас наступает именно то время, которое нельзя упускать.

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