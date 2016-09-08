Кремль не обратит внимания на мнение Киева о выборах в Крыму

Москва не будет обращать внимание на позицию Киева по выборам в Крыму, полуостров — часть России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«В данном случае это решение не будет играть какой-либо роли и никак не будет восприниматься Москвой, потому что Крым — это территория России и в данном случае — это решение мы не сможем признать или принять во внимание», — сказал Песков.



Напомним, что выборы в Госдуму пройдут 18 сентября. В Республике Крым образовано три одномандатных округа, в Севастополе — один.



Всего право выбора в трех округах в Крыму имеет около 1,5 млн избирателей, еще около 300 тыс. относятся к севастопольскому одномандатному округу.



Вместе с тем власти Украины заявили о незаконности проведения выборов на территории полуострова и предупредили об уголовной ответственности для их организаторов.



Депутаты рады призывают коллег из других стран ни при каких обстоятельствах не признавать результаты голосования в Крыму и выступить с официальными заявлениями их «нелегитимности». Помимо этого, украинские парламентарии также просят международные организации не допустить включение в состав российских делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы и ОБСЕ тех депутатов, которые будут избраны после голосования на территории Крыма.



Полуостров снова стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Местные власти провели плебесцит после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.



Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, на что Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».