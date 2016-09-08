В Москве открыли движение по Волоколамскому путепроводу и транспортную развязку на 41-м км Ленинградского шоссе. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что новые объекты позволят увеличить пропускную способность этих участков.



Собянин уточнил, что на Волоколамском путепроводе количество полос увеличено с шести до десяти — по пять в каждую сторону. По оценкам, пропускная способность на этом участке увеличится на 20–25% и обеспечит удобный подъезд к стадиону «Спартак».

Реконструкция Волоколамского путепровода началась в январе 2015 года. Высота путепровода была увеличена, чтобы под ним могли свободно проходить поезда Московского центрального кольца.



Современный транспортный узел на Волоколамке объединит сразу несколько объектов — автомобильную дорогу, трамвайную линию и техническую эстакаду, сообщает «ТВ Центр».



Реконструкция перекрестка на 41-м км Ленинградского шоссе была начата в октябре 2014 года.

