Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В Москве открыли движение по Волоколамскому путепроводу

После реконструкции количество полос на транспортном узле увеличено с шести до десяти

В Москве открыли движение по Волоколамскому путепроводу и транспортную развязку на 41-м км Ленинградского шоссе. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что новые объекты позволят увеличить пропускную способность этих участков.   

Собянин уточнил, что на Волоколамском путепроводе количество полос увеличено с шести до десяти — по пять в каждую сторону. По оценкам, пропускная способность на этом участке увеличится на 20–25% и обеспечит удобный подъезд к стадиону «Спартак».

Реконструкция Волоколамского путепровода началась в январе 2015 года. Высота путепровода была увеличена, чтобы под ним могли свободно проходить поезда Московского центрального кольца.  

Современный транспортный узел на Волоколамке объединит сразу несколько объектов — автомобильную дорогу, трамвайную линию и техническую эстакаду, сообщает «ТВ Центр».

Реконструкция перекрестка на 41-м км Ленинградского шоссе была начата в октябре 2014 года.

Написать комментарий
Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

В Москве открыли движение по Волоколамскому путепроводу

После реконструкции количество полос на транспортном узле увеличено с шести до десяти

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Игорь Воеводин

публицист

Все мнения

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Александр Шлычков

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке