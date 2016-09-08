Власти России повысили прожиточный минимум до 9956 рублей

Cоответствующее постановление правительства России подписал премьер Дмитрий Медведев
Постановлением российского правительства во втором квартале 2016 года прожиточный минимум на душу населения вырос на 180 рублей и стал равняться 9956 рублям. Как сообщается в четверг на официальном портале правовой информации, постановление о повышении прожиточного минимума подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за второй квартал 2016 года на душу населения 9956 рублей, для трудоспособного населения — 10 722 рубля, пенсионеров — 8163 рубля, детей — 9861 рубль», — говорится в документе.
В первом квартале 2016 года прожиточный минимум в России составлял 9776 рублей на душу населения.
В июне, напоминают «Известия», вырос размер минимального размера оплаты труда (МРОТ). Президент Путин подписал закон о повышении МРОТ до 7,5 тыс. рублей.
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