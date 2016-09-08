Власти России повысили прожиточный минимум до 9956 рублей

Постановлением российского правительства во втором квартале 2016 года прожиточный минимум на душу населения вырос на 180 рублей и стал равняться 9956 рублям. Как сообщается в четверг на официальном портале правовой информации, постановление о повышении прожиточного минимума подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за второй квартал 2016 года на душу населения 9956 рублей, для трудоспособного населения — 10 722 рубля, пенсионеров — 8163 рубля, детей — 9861 рубль», — говорится в документе.



В первом квартале 2016 года прожиточный минимум в России составлял 9776 рублей на душу населения.

В июне, напоминают «Известия», вырос размер минимального размера оплаты труда (МРОТ). Президент Путин подписал закон о повышении МРОТ до 7,5 тыс. рублей.