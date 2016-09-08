Адвокаты обжаловали арест топ-менеджера «Реновы» Ольховика

Таким образом, решение суда о заключении под стражу фигуранта дела о взятке в размере более 800 млн рублей пока не вступило в законную силу
Защита совладельца группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика, который стал фигурантом дела о взятке в размере более 800 млн рублей экс-руководству Коми, обжаловала его арест. Об этом сообщили в Сыктывкарском городском суде.
«В суд поступила апелляционная жалоба защиты Ольховика, в которой она просит отменить постановление суда о заключении Ольховика под стражу», — цитирует представителя суда агентство «РИА Новости».
Таким образом, решение об аресте Ольховика пока не вступило в законную силу.
Представитель суда отметил, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
Напомним, защита в ходе заседания суда предлагала избрать для Ольховика в качестве меры пресечения домашний арест и залог в 280 млн рублей. Но суд отклонил это ходатайство.
5 сентября прошли обыски с изъятием документов в «Т Плюс» и в его головной компании «Ренова», совладельцем которой является Виктор Вексельберг. В этот же день по подозрению в даче многомиллионной взятки были задержаны глава «Т Плюс» Борис Вайнзихер и совладелец компании «Ренова» Евгений Ольховик.
По информации следователей, с 2007 по 2014 год фигуранты дела и другие неустановленные лица передавали высшим должностным лицам Республики Коми деньги за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию и за создание комфортных условий для ведения бизнеса в регионе.
Уточняется, что фигуранты действовали в интересах ЗАО «Комплексные энергетические компании» (КЭС). Должностные лица в настоящий момент проходят по другому уголовному делу, связанному с экс-главой республики Вячеславом Гайзером.
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