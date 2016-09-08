И.о. премьер-министра Казахстана стал вице-премьер Сагинтаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял с поста премьер-министра Казахстана Карима Масимова и подписал указ о его назначении председателем комитета национальной безопасности республики.



Временно исполнять обязанности премьера будет первый вице-премьер республики Бакытжан Сагинтаев.

Соответсвующий указ размещен на официальном сайте президента Казахстана.

В нем также отмечается, что правительство Казахстана будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров.

Масимов ранее уже был премьером Казахстана — в 2007–2012 годах. С 2012 по 2014 год — занимал пост главы администрации президента Казахстана. В кресло главы правительство Масимов сел снова в апреле 2014 года.



Сагинтаев Бакытжан Абдирович в 1998–1999 годах был заместителем главы администрации Жамбылской области. В 2004–2007 годах занимал пост председателя агентства по регулированию естественных монополий, в 2007–2008 годах — пост руководителя канцелярии премьер-министра.

В разные годы также был главой Павлодарской области, министром экономического развития и торговли, а также министром регионального развития.



7 апреля 2014 года был назначен первым заместителем премьер-министра.

