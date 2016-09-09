В США резко снизились запасы нефти

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в Соединенных Штатах Америки за неделю неожиданно снизились на 12,1 млн баррелей, несмотря на то что эксперты ожидали роста показателей. На фоне этих новостей стоимость североморской марки Brent превысила отметку $48 за баррель, спред с контрактами техасской WTI составил почти $2,5. Однако, по мнению аналитиков, этому не стоит придавать слишком большое значение, так как сейчас в США самый разгар сезона ураганов. Именно шторм, произошедший на прошлой неделе в Мексиканском заливе, вызвал задержки в производстве нефти и ее импорте в США.



Статистические данные Американского института нефти по запасам нефти в США оказались для игроков нефтяного рынка большим сюрпризом. По данным института, запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились на 12,1 млн баррелей, до 514 млн баррелей. Тогда как, по опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали, напротив, подъема показателя на 0,225 млн. Известие повлекло за собой соответствующие изменения цен на нефть. Цена Brent превысила отметку в $48 за бочку. Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI достиг почти $2,5 в пользу североморской нефти.

Как отмечают в Reuters, по сути, это будет максимальное недельное снижение запасов с 1985 года, исключая случаи падения, связанные с умышленным изменением стратегических резервов США.



Кроме прочего, по данным Американского института нефти, резко упал и импорт нефти в США — на 1,7 млн баррелей в сутки, до уровня 7,3 млн баррелей. Это и стало причиной столь существенного падения запасов. Снижение импорта, в свою очередь, обусловлено временным закрытием части нефтяной инфраструктуры в Мексиканском заливе из-за угрозы урагана.



В отчете API также указывается на падение запасов бензина на 2,3 млн баррелей (вместо ожидаемых 0,17 млн) и дистиллятов на 0,94 млн баррелей (вместо ожидаемого повышения на 0,68 млн.)



Аналитик компании «БКС Экспресс» Василий Карпунин считает, что сегодня по Brent можно выделить большой диапазон, в пределах которого, вероятно, могут проходить торги вплоть до неформальной встречи членов ОПЕК в Алжире в рамках Международного энергетического форума.



— На этих переговорах может обсуждаться вопрос заморозки добычи. Границы коридора расположены на $45,3 снизу и на $51–51,3 сверху. Консолидация — сейчас базовый сценарий, — отмечает эксперт.



Между тем, по мнению главы исследований сырьевых рынков компании Julius Baer Норберта Рюкера, последним данным о запасах нефти в США не стоит придавать слишком большого значения.



— Сейчас самый разгар сезона ураганов, и шторм, произошедший на прошлой неделе в Мексиканском заливе, вызвал задержки в производстве нефти и ее импорте в США. На данный момент добыча в заливе возобновилась, и танкеры, скорее всего, уже выстраиваются в очередь на разгрузку. Таким образом, падение запасов является единичным случаем и, скорее всего, будет компенсировано сильным ростом на следующей неделе. В целом картина не меняется, и последние данные вряд ли что-то изменят относительно довлеющего избытка запасов на рынке. Учитывая, что автомобильный сезон в США подошел к концу, мы ожидаем роста влияния фундаментальных сдерживающих факторов в среднесрочной перспективе. Еще одним риском для роста цен является закрепление прибылей хеджевыми фондами. Избыток предложения будет сохраняться на рынке нефти большую часть 2017 года, поддерживая прогноз по ценам на черное золото в районе $45 за баррель, рассказал «Известиям» Рюкер.



Аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова, в свою очередь, считает, что ажиотаж вокруг алжирской встречи преувеличен.



— Не стоит переоценивать заявление России и Саудовской Аравии о готовности стабилизировать рынок нефти. Для того чтобы это сработало, надо, чтобы всем ключевым нефтепроизводителям это было интересно. Сейчас абсолютного единения по этому вопросу нет. Вполне вероятно, что сентябрьская встреча «на полях» в Алжире не завершится ничем результативным, а рынок успеет четвертый раз за год наступить на те же грабли, слишком хорошо подумав о мировых нефтепроизводителях. Цены на сырье растут на ожиданиях соглашения о заморозке или определенной фиксации параметров суточной добычи, и как только рынок получит на руки факты (скорее всего, отсутствие результата), баррель вернется к снижению. Среднесрочный диапазон для барреля Brent остается в рамках $44,5–51,5, усредненный прогноз на конец сентября — $46 за баррель, — считает собеседница.

Единственным драйвером для цен на нефть, по словам управляющего директора IFC Financial Center Ильи Сикачева, может стать ослабление американской валюты.



— После не оправдавших надежд данных по американскому рынку труда и неожиданно слабых данных по деловой активности (в промышленности — спад, в сфере услуг — самый слабый показатель за последние шесть с половиной лет) ФРС не найдет аргументов в пользу немедленного повышения в конце сентября ключевой ставки. К этому моменту на международном валютном рынке доллар будет слабеть, поддерживая покупателей на товарных рынках, — заключает собеседник.



Напомним, заседание ФРС намечено на 20–21 сентября, энергетический форум в Алжире пройдет 26–28 сентября. В этот период, считают эксперты, цены на нефть после приближения к годовым максимумам могут вновь перейти к снижению.

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