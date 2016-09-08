«Самара» может заменить «Красный Октябрь» в Единой лиге ВТБ

12 сентября в Москве состоится совещание президентов клубов и руководства Единой лиги ВТБ, на котором будет обсуждаться календарь сезона-2016/17. После исключения из состава участников волгоградского «Красного Октября» в международном турнире осталось 13 клубов. По информации источника «Известий», в Единой лиге на собрании будет решаться вопрос: играть сезон нечетным количеством клубов или принять в свои ряды БК «Самару».

Ситуацию прокомментировала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

— 12 сентября в офисе Единой лиги ВТБ пройдет совещание клубов лиги, на котором будут обсуждаться важные организационные вопросы, касающиеся предстоящего чемпионата, — рассказала «Известиям» Корстин. — В том числе и вопрос о составе участников нового сезона.

Самарский клуб наряду с пермской «Пармой» и «Сахалином» подавали заявки на вступление в Единую лигу ВТБ сезона-2016/17. Однако в середине июля Совет лиги одобрил только заявку «Пармы». Такое решение президент Единой лиги Сергей Кущенко тогда объяснил следующим образом: «Самарская заявка имела очень сложную конструкцию: планировалось играть на 6-тысячной арене в Тольятти и возить туда болельщиков. К тому же, бюджет был подтвержден не на сто процентов».

Под названием «Красные Крылья» самарский клуб провел четыре сезона в Единой лиге. Команда показывала отличные спортивные результаты, три раза пробившись в 1/4 финала плей-офф, но была вынуждена сняться с турнира в июне 2015 года. Причиной тому стало отсутствие спортивной арены, вмещающей не менее 3 тыс. зрителей.

Перед началом нынешнего сезона самарский клуб усилился рядом известных баскетболистов: в команду пришли Дмитрий Головин («Зенит»), Алексей Зозулин («Красный Октябрь»), Сергей Жуконенко («Астана»). По мнению опрошенных экспертов, по составу БК «Самара» сегодня не слабее «Пармы», «Астаны», ВЭФа, «Калева» и «Цмоки» и по итогам сезона может рассчитывать на попадание в десятку сильнейших.

По словам президента «Самары» Камо Погосяна, самарский клуб готов к возвращению в элиту российского баскетбола, но для этого необходимо одобрение губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

— В Самаре выстроена профессиональная пирамида: от детско-юношеских и молодежных команд до клуба Суперлиги, — рассказал «Известиям» Погосян. — Если на наше вступление в Единую лигу будет дано добро губернатора, то мы с удовольствием присоединимся к участникам турнира.

Также, по словам Погосяна, клуб сможет решить проблему с вместительностью арены.

— В нашем Дворце спорта мы установим максимальное количество трибун по периметру, и он будет вмещать чуть более 2 тыс. зрителей, — продолжил Камо Погосян. — Я знаю, что допустимый минимум 3 тыс. зрителей, но ведь другим командам идут на уступки. Большую часть домашних матчей сезона-2015/16 «Нижний Новгород» играл на тысячной арене, зал «Байзонса» вмешает 2 тыс. человек, у «Нимбурк» тоже совсем небольшая арена. При этом я гарантирую, что телевизионная картинка в Самаре будет высшего качества.

Также стоит отметить, что с октября 2016 года начинается реконструкция Центрально хоккейного дворца в Самаре, на котором будут проводиться и баскетбольные игры. Этот объект должен быть сдан в эксплуатацию к чемпионату мира по футболу 2018 года. Поэтому у самарского клуба есть хорошие перспективы уже через 1,5 года играть на гораздо более вместительной арене.



Напомним, что в прошлом сезоне самарский клуб занял 5-е место в Суперлиге. Команду тренирует заслуженный тренер России, экс-наставник «Автодора» и УНИКСа Сергей Зозулин.

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