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Четверг,
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Юлдашев заявил о самоотводе: Мирзиеев стал и.о. президента Узбекистана

Согласно конституции Узбекистана, врио президента должен был стать председатель верхней палаты парламента, но стал премьер-министр

Узбекский глава правительства Шавкат Мирзиеев утвержден временно исполняющим обязанности президента страны. Об этом сообщает осведомленный источник.

Назначение произошло на совместном заседании законодательной палаты и сената Олий Мажлиса (верхняя и нижняя палаты парламента республики).

«Шавкат Мирзиеев утвержден сегодня временно исполняющим обязанности президента Узбекистана, председатель сената Нигматилла Юлдашев заявил самоотвод», — цитирует слова источника агентство «РИА Новости».

Согласно конституции Узбекистана, врио президента должен был стать председатель верхней палаты парламента Юлдашев, но отказался от этого поста в пользу Мирзиеева. 

В связи с этим парламентарии единодушно поддержали кандидатуру премьер-министра для возложения на него временного исполнения обязанностей и полномочий президента Узбекистана. Выборы главы государства, согласно законодательству, должны пройти в ближайшие три месяца.

Стоит отметить, что 59-летнего Мирзиеева называли одним из наиболее вероятных преемников Ислама Каримова.  В исследовании Международного института политической экспертизы, опубликованном в 2013 году, Миризиеев характеризовался как преемник, покорный президенту и верный его политической линии. Кроме того, по сообщениям ряда экспертов, он близок к семье действующего президента и пользуется наибольшим авторитетом в кругах политической элиты.

С другой стороны, в местных СМИ его также называли «молотом Каримова» за жесткость, с которой Миризиеев действовал, в том числе проводя в жизнь непопулярные решения самого Каримова. 

Напомним, что правительство и парламент Узбекистана 2 сентября сообщили, что Каримов умер в возрасте 78 лет. В стране был объявлен трехдневный траур. Ислам Каримов был похоронен в субботу, согласно его воле, на кладбище Шахи-Зинда в Самарканде. 

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    Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

    Юлдашев заявил о самоотводе: Мирзиеев стал и.о. президента Узбекистана

    Согласно конституции Узбекистана, врио президента должен был стать председатель верхней палаты парламента, но стал премьер-министр

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