КАСКО стало основным источником прибыли страховых компаний

Страховые компании России получают прибыль в основном от КАСКО — в текущем периоде она выросла почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Комбинированный коэффициент убыточности снизился с 88,8% год назад до 61,6% в первом полугодии 2016 года.

В целом источники результатов от страховых операций в текущем периоде заметно изменились, сообщает пресс-служба Банка России. Год назад в этой структуре операций большую часть занимали страхование имущества юридических лиц (22%), страхование от несчастных случаев (18%) и страхование жизни (13%). В данный момент на конец первого полугодия в основном в структуре превалируют страхование средств наземного транспорта (25%), страхование имущества юридических лиц (16%) и страхование жизни (13%).

По итогам отчетного периода прибыль страховщиков составила 71,8 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием 2015 года она увеличилась почти на 20% (60,3 млрд рублей)

Совокупный капитал страховых компаний сохранился на уровне конца I квартала 2016 года и составил 439,6 млрд рублей, а годовой темп прироста капитала составил 6,6%. Рентабельность капитала за скользящий год достигла 31,1%.

Страховые резервы по объему увеличились до 1067,7 млрд рублей, большая часть (74%) которых пришлась на страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни.