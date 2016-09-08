Выпуск золота в России в первом полугодии вырос на 2%

Производство золота в России в первой половине 2016 года увеличилось на 2%, до 116,837 т, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом сообщил на брифинге журналистам глава Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба.

По его словам, добычное золото в слитках выросло на 4%, до 91,575 т, попутное — снизилось на 13%, до 7 т, вторичное — осталось на уровне 16,8 т. При этом выпуск золота в продуктах переработки, реализованных за пределами таможенной территории РФ, — увеличился на 19%, до 1,4 т.

— Прирост производства золота обеспечили Камчатский, Забайкальский, Хабаровский и Красноярский края, а также Чукотка, Иркутская и Челябинская области, — отметил Кашуба.

Среди лидеров российской золотодобычи по итогам первого полугодия такие компании, как ПАО «Полюс» (26,1 т за полугодие, +7% к прошлогоднему периоду), Kinross Gold (10,7 т, +0,4%), «Полиметалл» (9,4 т, -9%), АО «Южуралзолото ГК» (6,2 т, +18%), ГК «Петропавловск» (5,8 т, -22%), Nordgold (4,4 т, -15%).

Прирост производства золота получен в основном за счет роста действующих мощностей — на предприятиях ПАО «Полюс», АО «Южуралзолото ГК», ОАО «Золото Камчатки» (2,9 т, выросло в два раза), ЗАО «Западная ГРК» (1,7 т, +68%), ПАО «Селигдар» (1,1 т, выросло в 2,5 раза), ОАО «Сусуманзолото» (1,3 т, +12%).

Союз золотопромышленников подтверждает свой прогноз роста производства и добычи золота в 2016 году на уровне 1–2%, в общем объеме 297–299 т, сообщил Кашуба.

Также Союз золотопромышленников повысил прогноз средней цены на золото в текущем году до $1250 за унцию. «Сейчас мы видим, что факторы, которые могли бы притормозить цену на золото, не очень сыграли. Мы видим, что ФРС не собирается поднимать ставки, накачка мировой экономики деньгами продолжается. Зато заработали другие факторы, которых не было в начале года. Это высокая волатильность практически всех рынков, падение доходности по большинству финансовых инструментов. Мы видим отрицательные процентные ставки нескольких ведущих центральных банков. В настоящее время рост цены на золото сдерживает лишь сильный доллар США», — сообщил глава Союза золотопромышленников.