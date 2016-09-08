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Зампред ЦБ: 170 банков проводили сомнительные операции на 4,5 трлн руб

У всех них за последние годы были отозваны лицензии, заявил Михаил Сухов

Банк России за последние годы отозвал лицензии у 170 кредитных организаций, проводивших сомнительные операции на сумму свыше 4,5 трлн рублей, заявил зампред ЦБ Михаил Сухов. По его словам, работа государственного регулятора нанесла серьезный удар по так называемым банкам-«камикадзе», которые ориентированы не на финансовую деятельность, а на проведение сомнительных операций.

«В числе отозванных банков прекратили деятельность около 170 банков, которые проводили сомнительные операции на общую сумму свыше 4,5 трлн рублей, тем самым серьезно укрепив финансовую дисциплину в стране и создав условия для большей собираемости налогов и других платежей», — Сказал Сухов. Его слова передает «РИА Новости».

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Зампред ЦБ: 170 банков проводили сомнительные операции на 4,5 трлн руб

У всех них за последние годы были отозваны лицензии, заявил Михаил Сухов

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