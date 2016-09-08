Россия и Лаос подписали соглашение о взаимной отмене виз

Глава правительства Дмитрий Медведев по поручению президента принял участие в XI Восточноазиатском саммите (ВАС), проходящем во Вьентьяне (Лаос). С утра российский премьер провел встречу с президентом Лаоса Буннянгом Ворачитом, в ходе которой состоялось подписание совместных документов. Российский премьер особо отметил важность и значимость российско-лаосских отношений. По итогам переговоров правительства двух стран подписали соглашение о взаимной отмене виз.



Также было подписано соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу России и подразделением финансовой разведки по противодействию отмыванию денег Лаоса о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «Интер РАО — Инжиниринг», «А-РКСЬЕНА» и «Электрисите дю Лаос — Дженерейшн Паблике Компании» заключили меморандум о намерениях по проекту строительства гидроэлектростанции «Секонг-5».

Также было заключено соглашение о сотрудничестве между «Единой Россией» и Народно-революционной партией Лаоса. Как позже пояснил заместитель председателя комиссии по международной деятельности президиума генсовета «Единой России» Андрей Климов, американская сторона пыталась первой подписать с Лаосом подобное межпартийное соглашение.

— Такого рода соглашения подписываются тогда, когда есть перспективы стратегического партнерства как с партией, так и со страной. После того как мы определились, что будем оформлять наши отношения в письменном виде, по моим источникам, американская сторона несколько раз «на полях» предлагала подписать что-то межпартийное с США. У нас с партиями стран Азии вне зависимости от их идеологической направленности в последнее время сложились очень активные отношения, — рассказал Андрей Климов. — Я приехал с федеральной ассамблеи Международной ассоциации политических партий. Там более 90 партий более чем из 40 стран Азии присутствовали плюс специальные делегации из стран Южной Америки и Африки. Люди, которые там присутствовали, представляли парламентские партии, электорат которых превышает 3 млрд человек. По инициативе российской стороны нам удалось в итоговую декларацию ввести тезис об осуждении любых попыток свержения законно избранных правительств и об осуждении вмешательства во внутренние дела.

Андрей Климов отметил, что по партийной линии во время встречи российского премьера и президента Лаоса уже произошло обсуждение первого вопроса — подготовки кадров. Речь идет о возможном выделении квоты в российских вузах для абитуриентов из Лаоса.



Кроме того, на встрече председателя правительства России и президента Лаоса были затронуты темы торгово-экономического сотрудничества, которому лаосская сторона придает большое значение. Вместе с тем из-за разницы в хозяйственном потенциале двух стран товарооборот формируется практически полностью за счет российского экспорта. С января по август 2016 года объем товарооборота вырос на 55,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил скромную сумму в размере $9,2 млн, из которых российский экспорт составил $8,8 млн. В основном российская доля экспорта пришлась на машины, оборудование и транспортные средства (55%), древесину и целлюлозно-бумажные изделия (23%), жемчуг и драгоценные камни (19,1%). В импорте доминировали текстиль и изделия из него (85%).

Стоит отметить, что лаосская сторона находится в финансовой зависимости от России. По состоянию на август долг Лаоса России составляет $315,7 млн.

Отдельные переговоры провели представители энергетических компаний. Так, на встрече с представителями «Роснефти» и «Лукойла» лаосская сторона заявила о намерении осуществлять прямые закупки нефтепродуктов у российских компаний и привлекать их к реализации проекта по сооружению трубопровода, соединяющего вьетнамский порт Хонла и лаосскую провинцию Кхаммуан. В перспективе речь может идти о строительстве в Лаосе нефтеперерабатывающего завода и необходимой инфраструктуры для переработки нефти, поставляемой из России.

Далее Дмитрий Медведев провел серию закрытых двусторонних встреч. Первой была встреча с премьер-министром Новой Зеландии Джоном Ки, на ней затрагивались вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами.

На встрече Дмитрия Медведева с премьер-министром Китая Линь Цюанем стороны обсуждали возможный приезд китайского премьера в Россию. Предположительно Линь Цюань совершит визит в Россию в ноябре 2016 года.

На встрече с президентом Филиппин Родриго Дутерте российский премьер также затрагивал тему торгово-экономических отношений.



По завершении всех двусторонних и общих встреч с участием Дмитрия Медведева заместитель главы МИДа Игорь Моргулов рассказал о нескольких темах, которые обсуждались за закрытыми дверями.

— Состоялся откровенный и предметный разговор по основным темам, связанным с развитием экономики региона, политики, безопасности. Было принято три документа: декларация о продвижении взаимосвязанности и развития инфраструктуры в регионах Восточной Азии; документ по вопросу миграции; документ о ядерном нераспространении, — рассказал Игорь Моргулов.

Также главы делегаций обсуждали ядерную проблему Корейского полуострова и ситуацию в Южно-Китайском море.

— Мы выступаем решительно против нарушения со стороны КНДР известной резолюции Совбеза, состоявшиеся ракетные запуски являются нарушением. Мы призываем северокорейское руководство к строгому выполнению резолюции. Мы считаем, что действия КНДР не должны давать повода для наращивания конфронтации в регионе и военной активности. К сожалению, такие примеры мы видим. Все стороны в этой ситуации должны проявлять максимум сдержанности, — заключил Игорь Моргулов.

Относительно позиции по ситуации в Южно-Китайском море замминистра рассказал, что Россия выступает против привлечения третьих стран к этому спору, который должен разрешаться непосредственно между участниками конфликта.