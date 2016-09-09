Тегеран совместно с Москвой усилит инфраструктуру Хамадана

Россия ведет переговоры с Ираном по возвращению на авиабазу Хамадан для борьбы с ИГИЛ (деятельность организации запрещена в РФ). Более того, Москва совместно с Тегераном планирует внести изменения в работу иранского военного аэродрома, которые существенно затронут его инфраструктуру. Об этом «Известиям» сообщил источник в военно-дипломатических кругах.

— Для подготовки авиабазы Хамадан к базированию российских бомбардировщиков Су-34 и Ту-22М3 потребуется примерно одна неделя и несколько десятков рейсов военно-транспортных Ан-124 и Ил-76, — сообщил источник. — Необходимо перебросить и развернуть наземные приводные авиамаяки и радиостанции, топливозаправщики, пусковые агрегаты и другое наземное оборудование. Системы проверки и подготовки к полету бортового радиоэлектронного оборудования. Но самое главное — это создать запас авиационных средств поражения (АСП), а также доставить на аэродром специальные погрузчики, необходимые для загрузки АСП на борт самолета. Погодные условия на авиабазе хорошие, и особой потребности в специальных укрытиях для авиационной техники нет. Но если задача будет поставлена, то быстровозводимые ангары будут готовы за одну-две недели.



В комитете Госдумы по обороне подтвердили намерение Москвы вернуться на иранскую базу в целях борьбы с терроризмом. По мнению члена комитета Госдумы по обороне Игоря Зотова, это поможет в деле борьбы с ИГИЛ.

— Для борьбы с терроризмом хороши все методы, в том числе и возвращение ВКС России на базу Хамадан. Следует объединяться с другими странами, которые воюют против терроризма. Если Россия вернется на иранскую авиабазу, думаю, это будет во благо. Хамадан — авиабаза, которая непосредственно влияет на уничтожение терроризма, — заявил «Известиям» Игорь Зотов.

Депутат отметил, что когда дело касается уничтожения боевиков, несмотря на законодательство Исламской Республики, компромиссы можно найти.

Схожего мнения придерживается и член научно-консультативного совета Общественной палаты при президенте РФ, политолог Сергей Воронин, который считает, что в ближайшее время Россия и Иран найдут компромисс в вопросе возвращения ВКС России на авиабазу Хамадан.

— Иран — неоднозначная страна, которая со времен аятоллы Хомейни не выбирала между СССР и США, а занимала четкое срединное положение, позиционируя себя в качестве региональной державы со своими геополитическими интересами, — сказал эксперт. — Сейчас стороны столкнулись с недопониманием, которое они в скором времени преодолеют. Известно, что иранская сторона была недовольна тем, что информация была обнародована в Москве. По мнению Тегерана, об этом иранское руководство должно было заявить первыми либо работа должна была вестись в закрытом режиме, как и раньше. Тем более в Иране есть прозападная элита, опасающаяся введения новых санкций со стороны США, которые уже выразили обеспокоенность тандемом Москвы и Тегерана, — заключил Воронин.

Политолог считает, что Хамадан является стратегической авиабазой для России: сокращено подлетное время, самолеты могут взять большее количество боезапасов. С точки зрения стратегических бомбардировок иранская авиабаза — серьезное подспорье в борьбе против терроризма.

Иранский военный аэродром Хамадан использовался ВКС России с целью усиления авиационной группы, участвовавшей в военной операции РФ в Сирии. До этого российские дальние бомбардировщики взлетали с аэродромов на территории России, а фронтовые — с авиабазы Хмеймим на территории Сирии. Российские военные самолеты Ту-22М3 и Су-34 покинули иранскую авиабазу после того, как нанесли три удара по позициям ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии в период с 16 по 18 августа.