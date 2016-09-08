Глава МИД РФ Лавров обсудил с представителем ОБСЕ Сайдиком Донбасс

На встрече в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил урегулирование в Донбассе со спецпредставителем председателя ОБСЕ по Украине Мартином Сайдиком.

В сообщении МИД РФ уточняется, что Мартин Сайдик находится в Москве с рабочей поездкой. Лавров и Сайдик в ходе беседы снова подтвердили необходимость безотлагательного выполнения сторонами конфликта обязательств Минска-2.

«В ходе встречи предметно обсуждена проблематика урегулирования кризиса на Украине с акцентом на необходимость безотлагательного выполнения сторонами конфликта своих обязательств по минскому комплексу мер», — сообщает МИД.

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