Виктор Цой был прав?

11 сентября в России отметят День трезвости. Зачем он нам нужен?

С пьянством и алкоголизмом мне пришлось столкнуться еще в детстве. Пьяница, лежащий на улице, в снегу, не вызывал удивления и ажиотажа у прохожих. Огромные очереди суровых, помятых и нетрезвых мужиков у винных магазинов были для нас, школьников середины 80-х, нормальной картиной пейзажа. Все самые радостные события и праздники в домах родственников, друзей и знакомых проходили под обильные возлияния крепкого алкоголя.

Когда в старшей школе, в начале 90-х, мы начинали собственные алкогольные эксперименты, в общественном сознании уже укоренилась страшная логика — мы русские, русские после первой не закусывают, и загадочная душа русского человека всегда хочет праздника. Этому нас учили старшие братья, пример родителей, анекдоты, юмористы с телеэкрана, фронтовые сто грамм.

Фильм «Судьба человека», к огромному сожалению, превратил для нескольких поколений питье водки стаканами без закуски в «национальный обряд», символизирующий собой величие подвига народа и победу над злом.

Алкогольный разгул 90-х дополнился наркотическим кайфом, и мои юные сверстники начали заполнять целые аллеи на городских и сельских кладбищах. Друг после застолья у меня дома нетрезвым сел за руль и разбился насмерть, покалечив еще троих человек. Никогда не забуду глаза матери и отца, которым сообщал о смерти 18-летнего сына. Мои родные дедушка и бабушка были убиты пьяным водителем грузовика.

Наверное, нет в России семей, в которых бы не было погибших или погибающих в войне с зеленым змием. Проблема в том, что многие считают пьянство приемлемым и допустимым, и им кажется пьяный отдых умилительным и веселым. Истории про пьяных врачей и медсестер, учителей, офицеров и рядовых в армии, спецслужбах, полиции не являются выдумкой. Выпивающие жены моих знакомых изменяли мужьям, мужья предавали жен и бросали детей. Кто-то из близких в таких обстоятельствах выбрасывался из окон или лез в петлю.

На фоне этих неприглядных картин и образов тысячи и миллионы людей наслаждаются, расслабляются и вдохновляются результатами кустарного и промышленного производства алкоголя. Весомой долей доходов государства становятся алкогольные деньги. Никто не слушает ученых, доказывающих, что на рубль таких доходов приходится несколько рублей убытков. Вряд ли я кого-то шокирую, если скажу, что рост цифр смертности и болезней, связанных с алкоголем, находится в прямой связи с количеством продаваемого, рекламируемого, потребляемого вещества. Это и так понятно каждому.

Мы болеем, погибаем и умираем, но в то же время наслаждаемся и восхваляем то, что ежегодно забирает сотни тысяч из нас. Многие из нас готовы бороться, осуждать и даже казнить наркоторговцев и потребителей героина и других многочисленных запрещенных веществ. Но почему-то мало кто боится потерять трезвость, показать дурной пример детям или отказаться от подшучивания над людьми, которые не пьют во время застолья. Пьяный за рулем нас не сильно пугает и уж точно не сильно сердит. Как родители мы не желаем своим детям смерти от никотинового рака или алкоголизма. Но это не мешает курить и выпивать миллионам из нас.

Обсуждение проблем, связанных с алкоголизмом, для многих неприятно и неинтересно. При этом право на опьянение отстаивается сильнее, чем право на жизнь, здоровье или свободное передвижение. Мы не умеем отдыхать без химического расслабления. Не можем знакомиться с девушками и признаваться в любви в абсолютно трезвом состоянии. Общение с друзьями, праздники, спортивные переживания как будто специально предназначены для обеспечения благосостояния производителей разрешенных психоактивных веществ.

Может быть, я слишком сгущаю краски?

Ведь сегодня все более популярным в нашей стране становится спортивный и здоровый досуг. Многие известные бизнесмены, политики, артисты и, конечно, спортсмены могли бы послужить хорошим примером для детей, подростов и молодежи. Трезвая жизнь может и должна ассоциироваться с успехом, здоровьем, достатком. Что же мешает?

В медицине есть такое понятие — анозогнозия, когда больной отрицает наличие у него болезни. Классический пример — больной алкоголизмом, который даже у смертного одра может доказывать, что его проблемы связаны с плохими людьми и обстоятельствами, но никогда не признает, что его убивает собственное пьянство. Человек отрицает истинные проблемы и не может исцелиться. Наверное, и общество может страдать анозогнозией, психологи ее еще называют «синдромом отрицания». Мы больше склонны считать свое алкогольное поведение нормальным и допустимым на любом этапе жизни. Нам кажется, что проблемы у кого-то другого, но только не у нас. А может быть, Виктор Цой был прав? «Мама, мы все тяжело больны, мама, мы все сошли с ума».

Общество — как круги на воде: в середине 2 млн — те, кто тонет, именно они стоят на учете у наркологов. По краям этих кругов — те, кто употребляет понемножку. И вот в чем беда: людей в этих кругах губит чаще не только сам алкоголь, а «синдром отрицания» последствий, который превращает эти круги в смертельный водоворот. Все считают себя трезвыми, независимо от количества выпиваемого.

У многих людей, употребляющих алкоголь, появляются сомнения, а правильно ли я делаю, а не слишком ли часто, а можно ли иногда. День трезвости нужен для того, чтобы всем нам разобраться, что такое трезвая жизнь, как научить себя и своих детей быть ответственными, разумными и здоровыми. Иными словами — это начало разговора о том, как стать трезвыми в самом широком смысле этого слова.

А еще День трезвости — это возможность каждому подумать о своей жизни. И постараться преодолеть тот «синдром отрицания», который очень часто мешает нам быть счастливыми и радостными. С праздником!

Автор — руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности Московского патриархата

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