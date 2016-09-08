Минздрав предлагает ужесточить наказание за нападения на медработников

Минздрав России разместил для общественного обсуждения уведомление о разработке проекта федерального закона об ужесточении ответственности за нападения на медработников. Он подготовлен по прямому поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Об этом «Известиям» сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.

Законопроектом предлагается дополнить составы преступлений, предусмотренных статьями 112, 115 и 116 Уголовного кодекса, — если данные деяния совершены в отношении медицинских работников. Санкции при этом будут приравнены к подобным мерам за нападение на представителей власти, за которое можно получить до 10 лет тюремного заключения.



Отметим, что в настоящее время причинение вреда здоровью в отношении лица или его близких при осуществлении данным лицом служебной деятельности или общественного долга является отягчающим обстоятельством. Однако это касается лишь случаев причинения тяжкого вреда здоровью.

«Важно помнить, что причиняющий вред медику причиняет вред не только ему, но и пациентам, лишившимся возможности получить своевременную медицинскую помощь. Так, нападение на врача или фельдшера «скорой» может стоить жизни больному с жизнеугрожающим состоянием, нуждающемуся в экстренной помощи», — сказала по этому поводу Вероника Скворцова.

