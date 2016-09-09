Евросоюз введет безвизовый режим для турецких граждан

По информации «Известий», Евросоюз намеревается ввести безвизовый режим с Турцией и выполнить таким образом условие соглашения по мигрантам, заключенного в марте 2016 года. Однако Анкаре будет предложен новый механизм, который подразумевает возможность отменить его в одностороннем порядке в случае нарушения требований.

— В настоящий момент прорабатывается вопрос о введении механизма, по которому любая страна может получить безвизовый режим с ЕС. Это означает, что стороны на индивидуальных условиях имеют право заключить соглашение о безвизовом въезде на срок до шести месяцев. Документ, однако, содержит в себе ряд требований, в случае нарушения которых режим свободного въезда может быть отменен, — рассказал «Известиям» официальный представитель Европейской народной партии Дэвид Стеллини.

Так, в случае резкого увеличения случаев нарушения пребывания в стране или увеличения ходатайств о предоставлении убежища в странах Евросоюза механизм безопасности предусматривает возможность сократить срок безвизового режима с шести до двух месяцев с последующим правом отменить его вовсе. Он коснется всех стран — участников шенгенской зоны.

Подобная схема позволит Брюсселю убедить страны блока, которые выступают против введения свободного въезда для Турции, в необходимости заключения договора. Ряд европейских стран во главе с Австрией настаивают, что открытые границы с мусульманской страной с населением 79 млн человек негативно скажется на внутреннем устройстве ЕС. Однако необходимость введения безвизового режима обусловлена угрозой турецких властей отменить соглашение по мигрантам и, как следствие, новым потоком беженцев и мигрантов.

Именно этот вопрос будет главным на встрече в Анкаре 9 сентября, которая станет первой встречей на высшем уровне после попытки госпереворота в стране в ночь на 15 июля. Евросоюз представят еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Как рассказал «Известиям» источник в турецких дипломатических кругах, министр по делам Евросоюза Омер Челик будет настаивать на обозначении конкретных сроков введения безвизового режима для турецких граждан.

— Стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, в том числе соглашение по мигрантам, совместную борьбу с терроризмом и отмену визового режима. Последнее особенно важно, поскольку Брюссель изначально говорил о необходимости выполнить 72 критерия, что нами было сделано в срок. При этом одобрение получили только 67 из них, оставшиеся пять как раз и являются предметом спора. Ссылаясь на отказ выполнить эти пункты, Брюссель затягивает начало процесса по отмене визовых ограничений для наших граждан. Однако есть соглашение (по мигрантам), в котором четко прописываются условия для обеих сторон. Наша позиция однозначна — ЕС обязан выполнить свои обязательства и ввести безвизовый режим для наших граждан сроком до 90 дней, — сказал собеседник.

При этом Челик подчеркнул, что если европейские коллеги не обозначат сроки, в которые это будет сделано, то соглашение по мигрантам Анкара намеревается отменить.

— Если мы не договоримся по срокам, то наш парламент просто не одобрит соглашение о реадмиссии, — добавил он.

В действительности основным неурегулированным вопросом остается изменение турецкого законодательства по борьбе с терроризмом. По словам собеседника «Известий», для Анкары этот вопрос является принципиальным, поскольку она ведет борьбу с РПК (Рабочая партия Курдистана — организация, выступающая за создание курдской автономии в составе Турции. — «Известия»), которую власти страны считают террористической организацией.

Напомним, соглашение между ЕС и Турцией по мигрантам было заключено 18 марта. Согласно документу, в обмен на каждого нелегального мигранта, возвращенного в Турцию, ЕС принимает беженцев, которые легально находятся в стране. Также Брюссель обязуется выплатить €3 млрд и снять для турецких граждан визовые ограничения.

