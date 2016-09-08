Клинтон провела первую пресс-конференцию в этом году

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон провела первую в этом году пресс-конференцию. Большая часть мероприятия была посвящена критике конкурента Клинтон — республиканца Дональда Трампа.

Журналистам сообщили о месте и времени проведения пресс-конференции Клинтон за несколько часов до начала брифинга. СМИ отмечают, что накануне Клинтон и Трамп приняли участие в форуме по вопросам развития вооруженных сил США. Политики на форуме выступили раздельно.



Бывший госсекретарь отвечала на вопросы корреспондентов на аэродроме в городе Уайт-Плэинс в штате Нью-Йорк. Клинтон в ходе пресс-конференции назвала высказывания Трампа непатриотичными и оскорбительными, комментируя высказывания миллиардера о президенте России Владимире Путине. Ранее Дональд Трамп заявил, что «он (Путин. — Ред.) больше лидер в РФ, чем Обама в США».

В настоящее время Дональд Трамп опережает Хиллари Клинтон на 2%, такие данные приводит CNN/ORC.

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