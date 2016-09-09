ОБСЕ и «нормандская четверка» надавят на Киев

ОБСЕ разрабатывает определенные меры для поддержания режима прекращения огня в Донбассе, однако альтернативу Минским соглашениям в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не приемлют. Главный способ достижения этой цели — давление на Киев. Об этом «Известиям» заявил полпред ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего.

— Противоречивость шагов украинской политики показывает неготовность Киева двигаться дальше. Чтобы Украина приняла какое бы то ни было решение, ей необходим толчок извне. «Нормандская четверка» планирует работать именно над такими шагами. У нас есть гаранты, которые взяли ответственность за этот процесс. Они должны либо обеспечить выполнение того, что они гарантировали, либо заявить о своей несостоятельности как гарантов. Главам ЛНР и ДНР есть чем заниматься на своих территориях, им нужно решать задачи на земле, — заявил Дейнего.

Ранее глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего визита в Осло сообщил о том, что ОБСЕ ведет работу над подготовкой новых предложений для поддержания режима прекращения огня на востоке Украины. По его мнению, это может стать основанием для следующей встречи глав МИДов стран «нормандской четверки». Немецкий министр подчеркнул, что ситуация на земле остается неутешительной.

— Альтернативы «Минску» нет. Мы исходим из реальных вещей. «Минск» работает. Украина лишь саботирует этот процесс. Киев не способен сейчас к реальным шагам по реализации тех действий, которые указаны в документах. Тот же президент Украины Петр Порошенко делает противоположные заявления в разных аудиториях. К примеру, в ежегодном обращении к Верховной раде он заявил о том, что никакого «Минска» не будет. То есть сначала он дает поручение своему представителю в контактной группе подписать комплекс мер, а теперь говорит, что эти шаги выполняться не будут, — отметил полпред ЛНР.

По информации «Известий», Франция и Германия действительно стараются закрыть украинский вопрос как можно скорее, при этом на закрытых переговорах главы МИДов «нормандского формата» открыто говорят о том, что именно Киев — камень преткновения в вопросе урегулирования кризиса.



Как сообщил «Известиям» источник в российских внешнеполитических кругах, главой МИД Германии было разработано уже несколько вариантов плана по достижению компромисса между сторонами. Однако внутриполитические процессы в Киеве не позволяют украинскому руководству реализовать шаги, прописанные в Минских договоренностях.

— Переговоры спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Мартина Сайдика с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не носят экстраординарный характер. Обычные переговоры, это не означает несостоятельности Минских соглашений. Минская база — это единственная база, в которой могут вестись переговоры и Киева с Новороссией, и тех, кто способствует урегулированию кризиса, в том числе в формате «нормандской четверки». Предложения контактной группы по режиму прекращения огня сейчас проговариваются с главами МИДов четверки, — сказал «Известиям» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественникам Леонид Слуцкий. — Москва будет во имя жизни людей всячески способствовать тому, чтобы режим прекращения огня соблюдался и чтобы минские договоренности выполнялись. Правда, мы еще очень далеки от этого.