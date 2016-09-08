Собак научили определять наличие онкологии у людей

В кинологическом центре ФГБУ «Государственный научный центр РФ — Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» завершается большой научный эксперимент, который может стать прорывом в диагностике онкологических заболеваний.



Как сообщил «Известиям» руководитель кинологического центра, завкафедрой прикладной кинологии, основ ветеринарии и зоогигиены, дрессировки пользовательных животных, анималотерапии Валентин Решотко, определять наличие онкологии у человека могут собаки. Разумеется, этот метод не заменит традиционных анализов и исследований. Но в некоторых случаях он может оказаться незаменимым.



— Мы проводим эти работы уже порядка трех лет. Параллельно с нами еще работает кинологическая группа «Аэрофлота». Но они работают по летучим органическим соединениям — моче, крови, калу. Мы работаем по жиропотовыделениям, — рассказал Решотко. — Для того чтобы использовать это потом в скрининговых исследованиях. Наши бригады выезжают на диспансеризацию в различные районы, в том числе отдаленные. И не всегда есть возможность провести какие-то исследования. И вот во время таких диспансеризаций у нескольких людей на самой ранней стадии выявили онкозаболевания. Когда еще ничего не показывает — ни онкомаркер, ни другие исследования. Это наука, это этология. Пока мы не опубликуемся, пока нам научно не помогут биохимики, мы не скажем, почему это происходит. Какой механизм задействован. Но собака, как и любое хищное животное, ищет ослабленный организм. Она ищет больных, она ищет слабых. Онкология сейчас очень распространена, и такой способ диагностики тоже очень важен.



По словам Валентина Решотко, научная работа находится уже на стадии завершения. А распознавать людей с онкологией могут две немецкие овчарки центра.

