ФАС зафиксировала ритейлерам допуслуги

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендует торговым сетям обозначать стоимость дополнительных услуг фиксированной и единой для всех поставщиков суммой. Получается, говорят юристы, что для продвижения разных по размеру партий товара требуется использование равного количества ресурсов, что снова нарушает баланс интересов как между поставщиками, так и между торговой сетью и производителем. Примечательно, что ранее ФАС совместно с Минпромторгом уже предложила торговым сетям совершенно другую схему взаимодействия с поставщиками.

ФАС дала официальные разъяснения по закону о торговле, который был скорректирован летом нынешнего года и вступил в силу 15 июля. Об этом свидетельствуют данные на сайте антимонопольной службы. В частности, в документе даются более детальные объяснения на тему совокупного размера вознаграждения (СРВ), который поставщик платит торговой сети. Именно появление этого термина и его смысловой нагрузки стало основной новеллой скорректированного закона о торговле.

Совокупный размер вознаграждения включает в себя как бонус ритейлеру, который покупает у контрагента определенное количество товара, так и плату за оказание услуг по продвижению продукции, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров и иных подобных услуг, то есть дополнительных услуг. СРВ не может превышать 5% от суммы поставки.

ФАС подчеркивает, что вознаграждение может быть включено в договор поставки и исчисляться в процентах от цены приобретенных товаров, а вот вторая составляющая совокупного размера вознаграждения — допуслуги должны включаться в отдельный договор оказания услуг и определяться не в процентном, а в фиксированном выражении.

Каждая конкретная услуга по продвижению товара, логистическая услуга и другие «являются идентичными для всех поставщиков, то есть имеют одинаковое содержание и объем действий, при оказании разным поставщикам услуги по продвижению товаров торговая сеть будет нести равные затраты», пишет антимонопольная служба. Между тем установление торговой сетью цены договора оказания услуг по продвижению товаров в процентах от товарооборотов будет приводить к установлению различных цен на одну и ту же услугу для разных поставщиков ритейлера и будет рассматриваться антимонопольным органом как нарушение закона о торговле.

— Отказ от выражения стоимости услуг по продвижению товара в процентах от объема товарооборота, по мысли авторов разъяснения, должен привести к тому, что цены обретут для всех поставщиков единый размер, но с последним трудно согласиться, — говорит руководитель «Коллегии адвокатов Владимира Постанюка» Владимир Постанюк.

По его словам, цена услуг напрямую зависит от объема реализуемого товара. Соответственно, крупные поставщики должны всё равно платить больше, чем мелкие производители. «В данном случае имеет место спорная трактовка понятия «идентичная услуга», — говорит он, добавляя, что под этим термином подразумевается одинаковое содержание и объем действий ритейлеров. То есть предполагается, что для продвижения разных по размеру партий товара требуется использование равного количества ресурсов. Подобный подход нарушает баланс интересов как между поставщиками, так и между торговой сетью и производителями в целом. «Следствием этого наверняка станет рост конфликтов между контрагентами», — считает эксперт.

В пресс-службе ФАС подчеркнули, что минимальная единица стоимости должна быть одна для всех. «Если говорить грубо, то отдельный вид рекламирования продукции в одном магазине должен быть равным для всех поставщиков», — уточнили в антимонопольной службе.

Источник в одной из федеральных сетей говорит, что раньше премия от поставщика была дополнительным стимулом за выполнение поставленной перед торговой сетью задачей, бонус выплачивался по истечении определенного временного отрезка, в течение которого сеть выполняла план поставщика. «Теперь же бонус выплачивается сразу и не является стимулом», — отметил собеседник «Известий». Сейчас сеть в качестве бонуса резервирует 1% от суммы поставки, а, например, на оставшиеся 4% поставщик может выбрать услуги по фиксированным для всех тарифам. Получается, что данная система соответствует требованиям ФАС.

В Х5 retail group (бренды «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Дикси», «Ашане» и «Атаке» комментариев не предоставили.

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин не согласен с трактовкой антимонопольного органа: «Услуга по упаковке товаров для разных поставщиков разная, стоить она будет по-разному». Он считает, что не стоит все условия договоров ставить в жесткие рамки.

Отметим, что ранее Минпромторг и ФАС разослали участникам рынка проект письма, в котором предлагали использовать совершенно другие правила взаимодействия сетей с поставщиками — аналогичные международным «ИНКОТЕРМС-2010». Документ предлагает считать услуги «неотъемлемыми элементами той или иной технологии продаж, применяемой торговой сетью». Таким образом, если следовать логике этого документа, партнерам, напротив, не стоит заключать отдельный договор на оказание возмездных услуг и тем более ограничивать их 5%.

Примечательно, что такая схема взаимодействия торговых сетей и поставщиков фактически совпадает с той, которую ранее предлагал Минпромторг, когда формировал правительственный вариант поправок в закон о торговле. Тогда ведомство было уверено, что вознаграждение должно равняться нулю, хотя Минпромторг оставлял ритейлерам возможность корректировки цены поставки. Предлагаемые нормы были жестко раскритикованы и до Госдумы так и не дошли.



А, например, Х5 retail group намерена использовать свою систему трех цен, которая не предполагает бонусов, а корректируется в зависимости от места поставки. В ФАС согласны, что стоимость поставки может меняться в зависимости от места поставки — в магазин торговой сети, в распределительный центр либо сеть сама забирает товар. Между тем министерство уверено, что любая дополнительная услуга дает право корректировать цену.

В пятницу в ФАС и пресс-службе Минпромторга сообщили, что работа по подготовке совместных с ФАС разъяснений еще не завершена, поэтому делать выводы о результатах пока преждевременно. Если предположить, что и этот вариант будет утвержден, ритейлеры смогут выбрать, по какой из двух разных схем им жить.

