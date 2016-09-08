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Четверг,
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Кандидат в президенты США затруднился ответить, что такое Алеппо

Глава Либертарианской партии оконфузился во время телеинтервью

Кандидат в президенты США от Либертарианской партии Гэри Джонсон попал в неловкую ситуацию во время интервью телеканалу MSNBC. Выяснилось, что политик не знает, что такое Алеппо.

«В случае вашего избрания президентом как вы поступите с Алеппо?» — спросил журналист.

«Алеппо? Что такое Алеппо?» — недоумевал политик.

«Вы шутите?» — удивился интервьюер, однако кандидат в президенты США подтвердил, что не знает, о чем он.

«Город в Сирии, эпицентр гуманитарного кризиса», — объяснил журналист.

После чего Гэри Джонсон закивал и заявил, что понял, о чем идет речь.

Гэри Джонсон, бывший губернатор штата Нью-Мексико, баллотируется на пост президента США от Либертарианской партии.

Либертарианцы никогда не были серьезными соперниками для республиканцев и демократов, притом что их представители участвуют в борьбе за главный пост США с 1972 года. Самое большое, чего им удалось достичь, — это 1% голосов избирателей на выборах в 1980 году. 

Либертарианская партия Соединенных Штатов отстаивает позиции свободной рыночной экономики, свободной международной торговли, мирное сосуществование с другими странами.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Кандидат в президенты США затруднился ответить, что такое Алеппо

Глава Либертарианской партии оконфузился во время телеинтервью

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