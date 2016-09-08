Кандидат в президенты США затруднился ответить, что такое Алеппо

Глава Либертарианской партии оконфузился во время телеинтервью
Кандидат в президенты США от Либертарианской партии Гэри Джонсон попал в неловкую ситуацию во время интервью телеканалу MSNBC. Выяснилось, что политик не знает, что такое Алеппо.
«В случае вашего избрания президентом как вы поступите с Алеппо?» — спросил журналист.
«Алеппо? Что такое Алеппо?» — недоумевал политик.
«Вы шутите?» — удивился интервьюер, однако кандидат в президенты США подтвердил, что не знает, о чем он.
«Город в Сирии, эпицентр гуманитарного кризиса», — объяснил журналист.
После чего Гэри Джонсон закивал и заявил, что понял, о чем идет речь.
Гэри Джонсон, бывший губернатор штата Нью-Мексико, баллотируется на пост президента США от Либертарианской партии.
Либертарианцы никогда не были серьезными соперниками для республиканцев и демократов, притом что их представители участвуют в борьбе за главный пост США с 1972 года. Самое большое, чего им удалось достичь, — это 1% голосов избирателей на выборах в 1980 году.
Либертарианская партия Соединенных Штатов отстаивает позиции свободной рыночной экономики, свободной международной торговли, мирное сосуществование с другими странами.
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