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Появилось видео с места ДТП, где такси врезалось в BMW c номерами AMP

По предварительной информации, служебный автомобиль закреплен за помощником президента России Владиславом Сурковым

На улице Новый Арбат в Москве такси врезалось в автомобиль BMW 7-й серии с номерами АМР. По данным СМИ, попавший в аварию BMW закреплен за помощником президента России Владиславом Сурковым.

По предварительным данным, водитель такси Ford врезался в автомобиль BMW, который в тот момент двигался по разделительной полосе для разворота через две сплошные полосы, сообщает телеканал «360».

Информацию о том, находился ли помощник президента РФ в машине в момент ДТП, пока никто не подтвердил, но и не опроверг.

Однако через несколько минут после ДТП к месту подъехал еще один BMW, который и забрал пассажира поврежденного автомобиля. Два сотрудника охраны действовали слаженно: подменная машина подъехала вплотную, сотрудники спецслужбы открыли двери одновременно, и пассажир мгновенно пересел из одного автомобиля в другой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев происшествия. 

Владислав Сурков с 2012 по 2013 год был руководителем аппарата правительства России, а должность помощника президента России занимает с 20 сентября 2013 года.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Появилось видео с места ДТП, где такси врезалось в BMW c номерами AMP

По предварительной информации, служебный автомобиль закреплен за помощником президента России Владиславом Сурковым

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