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Оливер Стоун закончил съемки «большого и интересного» фильма о Путине

Сейчас лента находится на стадии монтажа

Американский кинорежиссер Оливер Стоун закончил съемки документального фильма о российском президенте Владимире Путине, сообщил продюсер Игорь Лопатенок. По его словам, сейчас лента находится на стадии монтажа, но дата ее премьеры пока неизвестна.

«Фильм Стоуна — это большая и очень интересная картина. Съемки закончены, сейчас она монтируется, когда она выйдет — это тайна за семью печатями, но фильм будет интересен зрителю, особенно американскому», — рассказал Лопатенок «РИА Новости».

Игорь Лопатенок — режиссер и кинопродюсер, известный по своей работе в сфере колоризации фильмов: «Цирк», «Волга-Волга», «Подкидыш». Кроме того, он исполнительный продюсер фильма Стоуна «Сноуден». Постоянно проживает в США.

Уильям Оливер Стоун — продюсер, сценарист, режиссер, обладатель трех «Оскаров». В кино дебютировал в 1971 году короткометражной лентой «Последний год во Вьетнаме». Известен своей антивоенной позицией и критическим подходом к действиям американских властей.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Оливер Стоун закончил съемки «большого и интересного» фильма о Путине

Сейчас лента находится на стадии монтажа

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