Дурные привычки Пентагона

После очередного заявления Пентагона про «непрофессиональные и небезопасные маневры», которые чей-то корабль или самолет совершил вблизи моряков и летчиков США, мирно нарушающих российские, китайские или иранские границы, многие среди моих знакомых обычно начинают возмущаться. Так было и позавчера, когда американские самолеты--разведчики Р-8 «Посейдон» дважды приближались к границе России над Черным морем, но были перехвачены истребителями Су-27.

Сотрудники моего предвыборного штаба в Севастополе обсуждали это происшествие, когда я спросил их: «Чему вы удивляетесь и что вас возмущает?». «Удивляет лицемерие людей, которые делают такие заявления в Пентагоне, а раздражает то, что американцы летают у наших границ, а потом нас же обвиняют в провокации», — ответили они. «По-моему, это давно не новость, возмущаться и удивляться здесь незачем и нечему», — улыбнулся я.

Привычка хулиганить и при этом верить, что останешься безнаказанным, была всегда свойственна американским военным. Опоясав весь мир своими базами, разведывательными станциями, системами перехватов и прослушивания, они уверены, что на правах «старшего брата» могут позволить себе все. Верят до тех- пор, пока кто-то на понятном языке не объяснит им, что хулиганить нельзя, и не приведет хулигана в чувство, отвесив ему публично хорошую затрещину.

Раньше с такими объяснениями время от времени выступал Советский Союз.

Об эпизоде со сбитым в 1960-м над Свердловском самолетом-шпионом У-2 пилота Пауэрса многие слышали.

Менее известен инцидент с участием сторожевика «Беззаветный», который в 1988-м буквально вытеснил из советских территориальных вод американский ракетный крейсер «Йорктаун». О нем мне рассказывал непосредственный участник тех событий — заместитель командующего Черноморским флотом контрадмирал Валерий Куликов, который служил тогда на «Беззаветном» старпомом.

Прикрываясь недавно подписанной, но не ратифицированной СССР Конвенцией ООН по морскому праву, которая в исключительных случаях оговаривала возможный мирный проход боевых кораблей с оружием на борту через территориальные воды прибрежных государств, американский крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» зашли в советские территориальные воды у берегов Крыма. На перехват вышли сторожевики «Беззаветный» и «СКР-6». Сменить курс американцы упорно отказывались и на требование покинуть территориальные воды СССР отвечали, что «ничего не нарушают».

Тогда командиры сторожевиков произвели так называемый навал, или, попросту говоря, пошли на таран.

«Беззаветный» совершил два навала, в результате которых порвал лапой своего якоря обшивку американского крейсера, снес леерное ограждение, разломал командирский катер и несколько пусковых установок противокорабельных ракет «Гарпун». В результате столкновения на крейсере начался пожар, и вскоре американские моряки поспешили покинуть советские воды.

Американцы тогда в очередной раз хотели проверить нас «на вшивость».

Видели мы таких проверяющих.

Старпом Куликов в те минуты стоял за спиной матроса-рулевого, чтобы подменить его в критической ситуации, но матрос не дрогнул. Готовясь к навалу, командир приказал надеть спасательные жилеты, но в трюмах никто этого не сделал. Личный состав корабля «переоделся по первому сроку» — так на флоте говорят, когда надевают чистое нательное белье. По традиции это всегда делают перед боем.

Сегодня американские генералы, память у которых, похоже, столь же короткая, как и история их страны, снова посылают похулиганить к нашим границам свои корабли и самолеты.

Нам же снова приходится объяснять им что к чему. И должен сказать, что у нас это неплохо получается.

Взять хотя бы историю с эсминцем «Дональд Кук», члены экипажа которого были до того напуганы встречей с безоружным российским бомбардировщиком Су-24 в апреле 2014 года, что по приходе в румынский порт часть из них, как писали западные СМИ, захотела уволиться со службы. Сблизившись с эсминцем, Су-24 сымитировал атаку и с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы подавил корабельные системы обнаружения и вооружения, оставив американцев фактически безоружными.

От военно-политического хулиганства США устали даже их союзники. Не хочу приводить на страницах газеты слова, которыми охарактеризовал Барака Обаму президент Филиппин Родриго Дутерте, напомню только, что в противостоянии США и Китая по спорным островам Филиппины занимают проамериканскую позицию.

Все больше людей, в том числе в самой Америке, осознает, что в мире не просто растет недовольство — формируется идеология ненависти к США. Причем даже в- тех странах, которым Америка вроде бы дает возможность зарабатывать приличные деньги.

Может быть, потому Трамп и опережает Клинтон в гонке за кресло президента США, что умерить агрессивный пыл сегодняшнего обитателя Белого дома, которому авансом дали премию мира и который после этого запалил этот мир с четырех углов, хотят уже и сами американцы?

Именно поэтому я больше не спорю со своими друзьями и коллегами, которые продолжают удивляться лицемерию Пентагона и злятся в ответ на американские провокации. Я просто жду и надеюсь, что демократического хулигана в кресле президента США все же сменит человек, который наконец отучит американских генералов от привычки хулиганить у чужих границ. Боюсь, что в XXI веке, когда на смену «большой семерке» приходит «большая двадцатка», не каждая армия, вступившая в контакт с хулиганами, сможет похвастаться выдержкой, как у наших летчиков и моряков.

Автор — председатель комитета Государственной думы по обороне

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