Путин поручил перевести тульские оборонные заводы на мирные рельсы

Президент России Владимир Путин посетил Тульскую область, где провел совещание по частичному перепрофилированию оборонных предприятий на производство продукции гражданского назначения и пообщался с жителями региона, которые принимали участие в разработке программы социально-экономического развития области.

На территории научно-производственного объединения «Сплав» глава государства призвал представителей оборонно-промышленного комплекса быть готовыми к производству гражданской продукции, так как пик заказов на военную технику и вооружение через несколько лет пройдет. При этом президент отметил, что производить надо не ширпотреб, а высокотехнологичные продукты.

— Нужно уже сегодня думать об увеличении выпуска продукции гражданского и двойного назначения на предприятиях оборонного комплекса. Это важно для финансовой стабильности самих предприятий, для трудовых коллективов, которые, безусловно, нужно будет сохранить, а также для того, чтобы средства, в свое время направленные — и я сейчас об этом только говорил — на переоснащение отрасли, сработали на рост всей российской экономики, способствовали развитию импортозамещения, а также наращиванию высокотехнологичного экспорта, — сказал президент.



По городу и области Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Дюмин передвигались на личном автомобиле последнего — УАЗе «Патриот», причем глава Тульской области сам был за рулем. Вместе Алексей Дюмин и Владимир Путин ездили в одной машине и раньше, но тогда врио руководителя области был охранником президента.



Встреча с авторами программы развития Тульской области до 2021 года прошла в беседке музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна». По словам Алексея Дюмина, жители области прислали 4 тыс. предложений.



— Жизнь должна быть приятной, полноценной, чтобы люди любили свою малую родину, чтобы люди не уезжали, а пока отток есть, особенно среди молодых людей, — сказал Владимир Путин.



Общались за чашкой чая, все продукты на столе были произведены в области. Владимир Путин хотел было попробовать тульский пряник, но директор заповедника «Ясная Поляна» Екатерина Толстая предложила президенту пирог, рецепт которого взят из сохранившейся поваренной книги Софьи Толстой.



Алексей Дюмин рассказал о планах сделать из Тульской области и туристический регион, чтобы сюда приезжали не только провести выходные. Владимир Путин заметил, что нужно привлекать Министерство культуры и Министерство финансов.



— Алексей сможет это сделать, — добавил президент.



Владимир Путин сам перевел тему разговора с туризма на состояние жилищно-коммунального хозяйства. Область — среди отстающих в расселении аварийного жилья. Алексей Дюмин заверил, что все ранее замороженные проекты снова в работе. Глава государства поручил следить за всем жилым фондом, чтобы не доводить его до аварийного состояния.



Без военной составляющей при обсуждении также не обошлось. Алексей Дюмин пообещал восстановить военную кафедру в Тульском государственном университете и организовать научные роты в Суворовском училище.