Сборная России по пляжному футболу потеряла шансы пробиться на ЧМ-2017

Подопечные Михаила Лихачева не смогли справиться со сборной Польши
Сборная России по пляжному футболу уступила Польше в матче второго тура квалификационного турнира к ЧМ-2017 со счетом 3:5. Героем встречи стал поляк Богуслав Сагановски, оформивший хет-трик. В составе российской команды голы забили Борис Никоноров, Юрий Крашенинников и Артур Папоротный.
Благодаря этой победе сборная Польши обеспечила себе участие в чемпионате мира 2017 года, а наша сборная потеряла шансы на выступление в основном турнире.
Напомним, что сборная России выиграла два чемпионата мира — в Италии-2011 и Таити-2013. На последнем чемпионате мира в Португалии команда Михаила Лихачева заняла третье место.
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